بعد اعتراض المجر.. الاتحاد الأوروبى يصدر بيانا بشأن العنف الإسرائيلى فى غزة

استقرت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على إصدار بيان مقتضب من ثلاث جمل يغطي آخر اندلاع للعنف في قطاع غزة.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، كان وزراء خارجية التكتل فشلوا في القيام بذلك الأسبوع الماضي بسبب المعارضة المجرية.

وجاء في إعلان مشترك للاتحاد الأوروبي وقعه قادة الاتحاد الذين عقدوا اجتماعًا في بروكسل: "نرحب بوقف إطلاق النار الذي يجب أن ينهي أعمال العنف".

وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي سيواصل العمل مع الشركاء الدوليين لاستئناف عملية سياسية، ويؤكد الاتحاد مجددًا التزامه الثابت بحل الدولتين".

وتم وقف إطلاق النار منذ يوم الجمعة، مما أنهى 11 يومًا من الغارات الجوية الإسرائيلية وإطلاق الصواريخ الفلسطينية التي أسفرت عن مقتل أكثر من 240 شخصًا في غزة، من بينهم 66 طفلًا أو قاصرًا، كما قتل 12 شخصًا في إسرائيل.

ووفقًا لوزارة الصحة في غزة، أصيب 1910 أشخاص آخرين بجروح. ولم يتمكن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي من الاتفاق بالإجماع على بيان رسمي عندما اجتمعوا يوم الثلاثاء الماضي؛ لأن بودابست أعلنت أنها لن توقعه، وفقًا لما ذكره حينها جوزيب بوريل كبير الدبلوماسيين بالاتحاد الأوروبي، وعوضًا عن ذلك نشر بوريل بيانًا باسمه.

يذكر أن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان يحتفظ بموقف شديد الولاء للحكومة الإسرائيلية ولرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شخصيًا.

وفي وقت سابق، دارت مواجهات عنيفة في الضفة الغربية المحتلّة بين متظاهرين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية قتل فيها العديد من المواطنين الفلسطنين، في جبهة ثالثة بات يقاتل عليها الإسرائيليون، إلى جانب التصعيد الدامي المتواصل منذ أيام مع قطاع غزة والصدامات غير المسبوقة منذ سنوات بين العرب واليهود في مدن وبلدات مختلطة.

وشهدت العديد من المدن الكبرى حول العالم مظاهرات حاشدة تضامنًا مع الفلسطينيين، وتنديدًا بالهجمات الإسرائيلية التي تستهدف قطاع غزة.

وبدأت المواجهات في عدد من بلدات ومدن الضفة الغربية المحتلة بتظاهرات غاضبة تضامنًا مع الفلسطينيين في كل من قطاع غزة والقدس الشرقية المحتلة التي انطلق منها التوتّر قبل أسابيع، وما لبثت أن تطوّرت هذه التظاهرات إلى صدامات عنيفة مع الجيش أصيب فيها أكثر من 188 آخرين بجروح، وفق وزارة الصحة الفلسطينية والهلال الأحمر الفلسطيني.