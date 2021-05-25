مصرع 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين على طريق «أسيوط - الفيوم» الغربى

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأُصيب 6 آخرين من بينهم نائب رئيس تحرير جريدة المساء ونجليه، نتيجة وقوع حادث تصادم سيارة أجرة وأخرى نقل على طريق "أسيوط - الفيوم الغربي" بالقرب من كمين شرطة سومسطا التابع لمديرية أمن بني سويف، وذلك أثناء ذهابهم لحضور حفل زفاف بمحافظة سوهاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى نقل بطريق "أسيوط - الفيوم" الغربي ووجود متوفيين ومصابين.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص أجرة وأخرى نقل بالطريق المشار إليه، نتيجة انفجار الإطار الأمامي للسيارة الأجرة مما أدى لاصطدامها بالسيارة النقل.

أسفر الحادث عن مصرع كل من سمير أحمد مخيمر، 46 سنة، رحمة حسن عيد، 65 سنة، محمد عبد الله هاشم، 23 سنة، جميعهم من سوهاج، كما أصيب 6 أشخاص وهم كل من طاهر السيد عبد الجواد، 38 سنة، سائق السيارة، مقيم بمحافظة كفر الشيخ، إياد عبد الله هاشم 18 سنة، صباح هاشم إبراهيم 50 سنة، علي رمضان علي 14 سنة، رجب جمال علي 31 سنة، سندس رجب إبرهيم، 11 سنة، جميعهم من محافظة سوهاج، وتم نقلهم إلى مستشفيات الفيوم وبني سويف.

وعلى جانب آخر، لقى شخص مصرعه، وأصيب اثنين آخرين، في حادث تصادم سيارة ملاكي مع “توكتوك”، بالطريق السياحي، بعد كوبري محارب اتجاه الشلالات، وتم رفع آثار الحادث، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبشواي المركزي.

تعود تفاصيل الواقعة تلقى اللواء رمزي البسيوني المزين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم إخطارًا من مأمور مركز شرطة إبشواي ورود بلاغ من مرفق إسعاف الفيوم يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع توكتوك، بالطريق السياحي، بعد كوبري محارب اتجاه الشلالات بالفيوم.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبشواي المركزي، لعمل الإسعافات الأولية اللازمة حيال الحادث، كما تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، جرى تحرير محضر بالواقعة واحيلت الى النيابة العامة التي تولت التحقيق.