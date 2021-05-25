عودة الكمامات والقيود لمدينة ملبورن بعد تفشى كورونا مجددا

أعادت مدينة ملبورن، ثاني كبرى مدن أستراليا، فرض قيود كوفيد-19، اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي تسعى

فيه السلطات للعثور على الحلقة المفقودة في عودة ظهور المرض في خمس حالات.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، ستقتصر التجمعات المنزلية على خمسة ضيوف وسيسمح بوجود 30 شخصا فقط في التجمعات العامة، وستكون الكمامات إلزامية في المطاعم والحانات والأماكن الداخلية الأخرى من الساعة 6 مساء بالتوقيت المحلي (08:00 بتوقيت جرينتش) اليوم الثلاثاء حتى الرابع من يونيو.

وقال جيمس ميرلينو، القائم بأعمال رئيس الوزراء في ولاية فيكتوريا، للصحفيين في ملبورن "هذه خطوة مسؤولة يتعين علينا اتخاذها لمواجهة هذا الانتشار".

وظلت ولاية فيكتوريا خالية من الإصابات تماماً لمدة ثلاثة أشهر تقريبا.

وكانت فيكتوريا هي الولاية الأكثر تضررا خلال الموجة الثانية في أواخر العام الماضي، حيث رصد فيها نحو 70 في المئة من إجمالي الحالات و90 في المئة من الوفيات في أستراليا. وسيطرت الولاية على تفشي المرض بعد واحدة من أطول عمليات الإغلاق في العالم وأكثرها صرامة.



إصابات كورونا على مستوى العالم

وأظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 158.47 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و435489.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.