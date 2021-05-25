عمدة نيويورك: فتح الفصول الدراسية للطلاب فى سبتمبر

قال رئيس بلدية نيويورك، بيل دي بلاسيو، إن جميع الفصول الدراسية في مدارس المدينة في سبتمبر ستشهد حضورا شخصيا للطلاب دون خيار افتراضي.

وأدى إعلان دي بلاسيو المقتضب على شبكة "إم إس إن بي سي" إلى بث شعور بالارتياح بعد أسابيع من التكهنات حول ما إذا كانت المدارس في فصل الخريف ستشمل نوعا من الخيار الافتراضي للطلاب.

وقال دي بلاسيو: "ستعود المدارس العامة في مدينة نيويورك (مليون طفل) إلى الفصول الدراسية في سبتمبر، وكل ذلك شخصيا، وليس عن بُعد".

وجاء هذا الإعلان وسط جهود تطعيم تاريخية تسببت في وصول أعداد الإصابة بكوفيد 19 إلى أدنى مستوياتها منذ أشهر في الوقت الذي يضغط فيه دي بلاسيو لإعادة فتح المدينة بالكامل بحلول يونيو.

إصابات كورونا على مستوى العالم

وأظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 158.47 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و435489.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.