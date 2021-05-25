«أفريكا نيوز»: مصر مهيأة لجذب أعداد كبيرة من السائحين الأوروبيين

توقع ملاك ومشغلي الفنادق الرائدة في مصر تعافي السياحة بقوة عالميًا، مؤكدين أن مصر مهيأةً بشكل كبير للاستفادة من ذلك التعافي خلال الأعوام المقبلة.

وحسبما أفاد موقع "أفريكا نيوز" الناطق بالإنجليزية، نقلا خبراء، فإن المدن السياحية بالبحر الأحمر تتمتع بشعبية متنامية وأصبحت تجذب إليها أعدادًا كبيرة من السائحين الأوروبيين، مشيرا إلى أن أكثر من نصف أعداد السائحين الزائرين لمصر يتوجهون مباشرة إلى تلك المنتجعات السياحية.

ونقل الموقع عن دافيد كورنيك، المدير الإقليمي في شركة "فانتاج كابيتال"، قوله إنه "رغم الأضرار الجسيمة التي ألحقها تفشي جائحة كورونا بقطاع الفنادق والضيافة عالميًا طوال العام الماضي، فإننا نرى أن مقومات النمو طويلة الأجل لفنادق البحر الأحمر لم تتأثر".

وأضاف كورنيك: "ومع بدء توزيع لقاح فيروس كورونا على نطاق واسع، فإننا نتوقع تعافي السياحة بقوة عالميًا، كما تعتبر مصر مهيأةً إلى حد كبير للاستفادة من ذلك التعافي خلال الأعوام المقبلة".

مقومات سياحية واقتصاد قوي

من جانبه، يقول وارن فان دير ميروي، الشريك الإداري بشركة فانتاج كابيتال، للموقع الأفريقي: "إن مصر، التي يفوق تعداد سكانها المئة مليون نسمة، تتمتع باقتصاد يحقق معدلات نمو عالية. لذا، فإننا ننظر إليها على أنها تحظى بمقومات قوية، كما أنها إضافة قيّمة لخريطة استثماراتنا، مضيفا أن السياحة تمثّل قطاعًا بالغ الأهمية للاقتصاد المصري".

ولفت "أفريكا نيوز" إلى أن أعداد السائحين الوافدين إلى أفريقيا من المتوقع أن تصل إلى 134 مليون سائحٍ بحلول عام 2030، وأن يصل حجم الإنفاق الاستهلاكي على السياحة، والإقامة الفندقية، وسياحة الترفيه والاستجمام 262 مليار دولار أمريكي، مقابل 138 مليار دولار أمريكي في عام 2015، وذلك بحسب تحليلات معهد بروكينجز، المؤسسة البحثية الأمريكية.

كما أفادت منظمة التجارة العالمية التابعة للأمم المتحدة أن نحو 67 مليون سائح قد زاروا أفريقيا في عام 2018، بزيادة 7% مقارنة بالعام السابق، الأمر الذي يجعل أفريقيا ثاني أسرع الأقاليم نموًا، بعد منطقة آسيا والمحيط الهادي.

وتابع الموقع: "هذا بدوره سيؤدي إلى خلق ملايين من فرص العمل، وسيحقق أرباحًا بالعملة الصعبة، تُقدر بمليارات الدولارات."

وأشار إلى أن معدل السياحة في مصر قد سجل نموًا بأكثر من 140% خلال الفترة من 2016-2019، موضحة انه بسبب الخطط التوسعية المستمرة في فنادق البحر الأحمر، من المتوقع ان ينمو معدل السياحة في تلك المنتجعات السياحية في الفترة القادمة.

نمو سوق الفنادق والضيافة في البحر الأحمر

وتعمل "فانتاج كابيتال" على تمويل رأس المال العامل، وأعمال التجديد والترميم التي تنفذها العديد من المجموعات المحلية الرائدة في مجال إدارة وتشغيل الفنادق في مصر.

ونقل الموقع عن رئيس مجموعة بيك الباتروس للفنادق كامل أبو علي، قوله: "لقد وضعنا رؤية طويلة الأجل بشأن مقومات النمو في سوق الفنادق والضيافة في منطقة البحر الأحمر، ونجحنا بالفعل في تحقيق استراتيجية النمو، وذلك بالتوسع المستمر في عدد الفنادق خلال الثلاثة عقود الماضية".