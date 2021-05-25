مصور عالمى عن تجربة زيارته لمصر: أشبه بشعور العودة إلى الوطن

تحدث المصور العالمي جوردان بانكس، الحائز على جوائز وعمل مصورا لناشونال جيوغرافيك، عن مهمة جلسة تصوير في مصر كلفت له من قبل إحدى مجلات السفر العالمية، معربا عن إعجابه بالبلاد وبمعالمها السياحية وعن رغبته في العودة إليها مرة أخرى كلما أتاحت له الفرصة.

وفي تقرير نشره موقع Digital Camera World وهو موقع التصوير الفوتوغرافي الأشهر والأسرع نموًا في العالم، قال "بانكس" إنه كان مستمتعا برحلته الاستكشافية الأولى إلى مصر، بصحبة مصور آخر، بعد أن كلفته مجلة السفر Nikon Magazine لتصوير أبرز الأماكن السياحية في مصر لإرفاقها بمقال ترويجي لدعم السياحة بها.

بعض الصور التي التقطها المصور العالمي أثناء زيارته لمصر 4qQZ8zN8VGfpP99GxqfrSF-970-80 5yZhuF2hXtfU6F3xhS9tZF-970-80 rgkstGdHoJ9ncgQDCPeixF-970-80

وذكر المصور المحترف في التقرير، أن الشعب المصري ودود للغاية، وأعرب عن تمنيه لزيارة البلاد مرة أخرى كلما سنحت له الفرصة قائلا "أحب أن أعود إلى مصر كلما استطعت؛ إنه شعور أشبه بشعور العودة إلى الوطن".

َونشر التقرير مجموعة من الصور التي التقطها "بانكس" وزميله أثناء زيارتهما لمصر، مشيرا إلى أن بها "أكثر المواقع السياحية جمالا وروعة في العالم"، حيث قال المصور إن تلك المواقع مكنته من القيام بجولات تصويرية مثيرة للغاية.

وأضاف "بانكس": "الشعب المصري كان ممتعًا وودودًا حقًا، مما جعل المهمة أسهل كثيرًا، لقد حصلنا على الكثير من المعلومات والعديد من الصور الرائعةـ لقد فوجئت بسرور باكتشاف مدى انفتاح المصريين على التصوير، وهو ما لم أكن أتوقعه".

ولفت إلى أن خطة العمل شملت تصوير المواقع السياحية، التي يتم زيارتها أثناء الرحلة، على طول نهر النيل وكانت البداية في القاهرة بزيارة أهرامات الجيزة، بالإضافة إلى عدد من المتاحف والأسواق التي ورد ذكرها في المقال الترويجي المرفق لمجموعة الصور.

وذكر أن الرحلة شملت زيارة الأقصر لتصوير العديد من المعابد المحيطة بالمدينة، بينما كانت المحطة الأخيرة في أسوان لتصوير معبد فيلة، وكذلك قوارب الفلوكة وقباطنتها الذين يبحرون صعودًا وهبوطًا في نهر النيل.

واستطرد في تقريره: لم أقم بزيارة مصر من قبل، لذلك كانت فرصة مثالية لزيارتها، خاصة وأنني كنت أتحدث مع زملائي حول إقامة جولة تصوير في البلاد، لذلك من المؤكد أن رحلتي الاستكشافية كانت مفيدة".