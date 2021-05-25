تقرير: مصر تلتزم بفرض تدابير قوية لضمان العودة الآمنة للسياح

قالت صحيفة "ذا ناشونال" الإماراتية الناطقة بالإنجليزية، إن "مصر بلد مليء بالتاريخ ولديها تراث ثقافي واسع" ، مشيرة إلى أن هناك توقعات بانتعاش السياحة في الصيف هذا العام، بسبب التزام البلاد باتخاذ تدابير قوية لضمان العودة الآمنة للسياح.

وفي تقرير مصور نشرته الصحيفة مسلطا الضوء على الأنشطة السياحية في مدينة الأقصر، ذكرت الصحيفة أنه مع تزايد توافر اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، تأمل الحكومة المصرية أن ترى انتعاشًا في السياحة الصيفية هذا العام.

وأبرزت الصحيفة تصريحات وزير السياحة والآثار خالد العناني على هامش معرض سوق السفر العربي 2021 في دبي، أضخم حدث للسفر والسياحة في منطقة الشرق الأوسط، حيث شدد على أن الدولة تأمل في جذب أكثر من ثمانية ملايين زائر أجنبي لهذا العام.

ونقلت عن العناني قوله: "مع دخول الصيف وعودة الأسواق الروسية والعربية والأوروبية، نأمل أن نصل إلى أعدادنا الطبيعية من السياح في أقرب وقت ممكن"، مشيرا إلى أنه من المتوقع يصل عدد السياح القادمين إلى مصر إلى مليون زائر شهريا.

وأكدت الصحيفة أن مصر تتجه لعودة السياحة بشكل آمن مع اتجاه الصناعة العالمية إلى التعافي من تأثير وباء فيروس كورونا، لافتة إلى أن السياحة ضرورية لنمو الاقتصاد المصري، حيث تمثل حوالي 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط.

وأشادت الصحيفة بالمعالم السياحية بمصر، من أهرامات الجيزة إلى نهر النيل، وقالت إن مدينة الأقصر تتمتع بمعالم سياحية فريدة مثل منطاد الهواء الساخن الذي يصل ارتفاعه إلى 488 مترًا.

َوتابعت: "يمكن للسياح الاستمتاع بالمدينة والريف المحيط بها، مع إطلالات على المواقع الأثرية مثل وادي الملوك ومجمع معبد الكرنك ومعبد حتشبسوت الجنائزي، فضلا عن الاستمتاع بشروق الشمس اثناء التحليق".