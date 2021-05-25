الثلاثاء 25 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«آراب نيوز» تشيد بجهود مصر فى دعم الفلسطينيين: تعزز مساعى السلام

غزة
غزة

أشادت صحيفة "آراب نيوز" بجهود مصر فى تثبيت الهدنة في غزة وسعيها لمتابعة آخر المستجدات والمحادثات لدعم الفلسطينيين، قائلة إن تلك الجهود تعزز مساعي السلام في المنطقة. 

َوأبرزت الصحيفة أهمية جولة وزير الخارجية سامح شكري للأردن ورام الله لوضع خطة دعم القضية الفلسطينية، أمس الإثنين، حيث شدد على ضرورة وقف كافة الممارسات التي تقوض من فرص السلام وتدفع مجددًا نحو التصعيد، بما في ذلك في القدس الشرقية، ولضمان استمرار وقف إطلاق النار في غزة. 

وذكرت الصحيفة أن وزير الخارجية أكد أن القاهرة ستواصل دعم القضية الفلسطينية في شتى المجالات، وأن جهودها مستمرة في توحيد الصف الفلسطيني.

ونقلت عن شكري قوله: "لقد نقلت من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس محمود عباس رسالة تضامن كاملة مع الشعب الفلسطيني ومع السلطة الوطنية الفلسطينية، وأن كل ما يتم من تنسيق وثيق بيننا من أجل تحقيق الغاية بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية". 

وأضاف أن "الهدف المشترك لكافة الدول العربية الشقيقة، العمل بتنسيق كامل مع السلطة الوطنية الفلسطينية لتحقيق ذلك". 

وأشارت إلى أن الرئيس الفلسطيني أعرب عن " تقدير بلاده لمواقف مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الداعمة للقضية الفلسطينية، والتي تعكس دورها العربي الرائد في الدفاع عن شعبنا وحقوقه المشروعة".

ونوهت بأن عباس أشاد ايضا بالجهود التي تبذلها مصر بالتعاون مع الدول العربية والإدارة الأمريكية وأطراف أخرى لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني ، وأشاد بشكل خاص بمبادرة السيسي بتقديم 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة. 

وأضافت: اطلع وزير الخارجية المصري على آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية والمحادثات التي أجرتها القيادة الفلسطينية مع الولايات المتحدة والأمم المتحدة والأطراف العربية والدولية لوقف العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس. 

وتابعت: "دعا شكري ايضا إلى انتقال عاجل، بعد وقف إطلاق النار، نحو مسار سياسي يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية ، تماشيا مع القرارات الدولية."

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