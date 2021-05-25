صدمة البتر.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان شريف دسوقى

كشف مصدر مقرب من الفنان شريف الدسوقي، لـ"الدستور"، عن تفاصيل الحالة الصحية للفنان، خاصة بعد خضوعة الساعات الماضية لعملية بتر "استئصال" جزء من قدمه اليسرى، وتحديدا من بعد الركبة، داخل احد المستشفيات الخاصة بالإسكندرية، وذلك نتيجة إصابته بغرغرينا القدم السكري، وهى أحد المشكلات الصحية المنتشرة بين مرضى السكر وتحتاج إلى تدخل طبي لتجنب تفاقم الحالة.

"الدسوقي" تحت تأثير المخدر الكامل.. وفريق طبي يؤهله لصدمة البتر

وأكد المصدر، أن "الدسوقي" مازال يتواجد تحت ملاحظة وعناية الأطباء الذين فضلوا وضعه تحت تأثير المخدر الكامل لتخفيف الآلام، وتم تجهيز فريق طبي لاستقباله بعد الإفاقه، لتأهيله نفسيا وجسديا خاصة أنه لم يعلم قبل دخوله غرفة العمليات انه سيتم بتر ساقه، وكان هناك محاولة من الأطباء بعدم البتر، لعدم تعرضه لصدمة البتر، كما أن طبيب الأوعية الدموية، حاول أن يكون العلاج ممكناً دون اللجوء إلى البتر من خلال علاج القصور في الدورة الدموية والتي تسبب في عدم تدفق الدم من خلال القسطرة العلاجية أو توسيع الشرايين المسدودة أو الضيقة من خلال البالون العلاجي مع تركيب الدعامة وتنظيف الأنسجة التالفة بالفعل، إلا أن الظروف الصحية لـ"الدسوقي" جعلت الأطباء يتخذوا هذا القرار، خاصة وأن الغرغرينا قد تسببت في موت الأنسجة بالكامل وعدم جدوى العلاج، ودخوله في أخطر المراحل وهى تسمم بالدم، خوفا من أن تنشر المشكلة لباقي الجسم وتقضي على حياته.

الدعاء والدعم النفسي

وكانت الفنانة بدرية طلبة، كتبت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "عن تجربة عيشتها مع بابا الله يرحمه صعب قوي بني أدم يفوق من البنج يلاقي جزء من جسمه مبتور وخصوصا رجليه ربنا يصبرك ياشريف ويقوي قلبك ويتم شفاء علي خير"، وهو ما جعل الجمهور وأصدقائه في الوسط الفني يتفاعلون مع المنشور بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، داعيين له بالشفاء العاجل، فيما طالب الكثير عدم نشر أي أخبار خاصة عن ظروف حياته في الفترة الأخيرة والتى من الممكن أن تؤثر على نفسية الفنان شريف الدسوقي، مؤكدين أن الدعم الايجابي سيغير من الحالة النفسية السلبية تدريجيا إلى أن يصل إلى مرحلة التكيف، وخضوعه لعميلة تركيب طرف صناعي خلال الفترة المقبلة.

تفاصيل بداية الأزمة شهر مارس الماضي

وكان الفنان شريف الدسوقي تعرض لأزمة صحية بسبب مرض السكر، شهر مارس الماضىي ولكنه نفى الدخول في مرحلة خطيرة، وحينها أكد في تصريحات لـ"الدستور" أنه يعاني من حُمرة القدم السكري، لافتا إلى أنه تعافى تمامًا من إصابته التي تعرض لها أثناء تصوير فيلمه "وقفة رجالة" مؤكدًا أن المنتج أحمد الجنايني، يقف بجانبه دائمًا، كما أنه تولى شئون علاجه بالكامل ولا يوجد بينهما أي خلافات.

وفي نفس الوقت انتشرت أخبار تفيد بعلاجه داخل مصحة نفسية، ووقتها أكد "الدسوقي" أنه يقيم مع شقيقه الأكبر بالإسكندرية، ولا صحة لما تم تداوله، حول دخوله مصحة نفسية قائلًا: "أنا زي الفل وبصحة جيدة وأهلي كلهم حواليا"، لافتًا إلى أنه يشرف على أعماله بنفسه ويجري يوميًا "بروفات" لأحد مشروعاته الفنية الجديدة بحي بحري بالاسكندرية، مناشدًا بالتزام الدقة في نشر الأخبار.

أخر أعماله

يذكر أن شريف الدسوقي، شارك في السباق الرمضاني كضيف شرف في مسلسل "نجيب زاهي زركش" أمام النجم الكبير دكتور يحيى الفخراني، كما انتهى مؤخرًا من تصوير مشاهده في فيلم "الإنس والنمس" بطولة النجم محمد هنيدي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، ويشارك فيه نخبة كبيرة من الفنانين منهم منة شلبي، صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبدالرسول، محمود حافظ، ومن إخراج شريف عرفة، ومن المقرر طرحه بدور العرض السينمائية الفترة المقبلة.