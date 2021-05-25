صدور النسخة العربية لمذكرات ابنة تولستوى الحياة مع الأب عن دار الرافدين

تصدر قريبًا عن دار الرافدين للنشر والتوزيع٬ النسخة العربية٬ لمذكرات ابنة ليف تولستوي٬ ألكسندرا تولستايا٬ تحت عنوان "الحياة مع الأب"٬ من ترجمة الدكتور. فالح الحمراني.

ويشير الحمراني في مقدمة ترجمته للكتاب إلي أن: مؤلفة كتاب "الحياة مع الأب"٬ هي الإبنة الصغري لــ"ليف تولستوي"٬ ألكسندرا تولستايا٬ التي عاشت جانب أبيها خمسة وعشرين عاما حتي يوم وفاته٬ وكانت من أكثر المقربين إليه٬ ليس فقط بعلاقات الرحم٬ وإنما بالروح وعمق فهم إبداعاته. وشاطرته أفكاره٬ ومعتقداته من صميم وجدانها .

تتابع ألكسندرا تولستايا في مذكراتها نمو هذه العلاقات ولا سيما في السنوات الأخيرة من عمر الأديب الروسي العالمي ليف تولستوي٬ حينما كان يمر بأزمة روحية وعائلية٬ محتاجا إلي الحب والفهم.

"الحياة مع الأب"٬ كتاب مذكرات حية ومثيرة للإهتمام تصور٬ بشكل موثوق٬ حياة الأسرة والعالم المحيط فيها٬ وتروي ملابسات السنوات الأخيرة من حياة الكاتب العظيم ليف تولستوي٬ حينما قرر التخلي عن حقوقه كمؤلف ومنح أعماله مجانا تحت التصرف العام٬ فيما رفضت زوجته هذا الخيار٬ وصارعت من أجل أن تكون حقوق الطبع باسمها٬ لأنها مورد "رزق العائلة"٬ ووقفت الإبنة في هذا النزاع الدرامي إلي جانب والدها ليف تولستوي٬ ولثقته بها منحها حق التصرف في أعماله بعد رحيله٬ وكشف لها بدقة تفاصيل سر مغادرته "باسنايا يوليانا" قبل أن يحتضر أمام عينيها.

تصور صفحات مذكرات "الحياة مع الأب" نمط حياة ليف تولستوي اليومية وهو يعكف علي العمل والإنتاج٬ والتعامل مع الآخرين٬ وبالخلاف عن العديد من المذكرات فإن إبنة تولستوي "ألكسندرا تولستايا"٬ تقدم والدها تولستوي من دون رتوش٬ إنسانا دنيويا٬ ورجل عمل٬ مرحا ويحب الحياة٬ ليس مفكرا عميقا وأديبا عبقريا وحسب٬ ولكن عند الحاجة يبتكر الألعاب المسلية٬ وينخرط فيها٬ ويؤلف الأغاني الخفيفة٬ ويرقص الرقصات الشعبية.

كما تطوف بنا المؤلفة في جولة واسعة في روسيا٬ بالدرجة الأولي في المناطق ذات الصلة بــ"تولستوي"٬ وخاصة ضيعة العائلة في "باسنايا يوليانا"٬ التي تمثل اليوم واحدة من أهم المعالم الثقافية الروسية٬ والتي يزورها سنويا الآلاف من السياح .

ويُعدُّ ليف تولستوي من كبار عمالقة الأدب الروسي الذي برز خلال القرن التاسع عشر٬ من أبرز مؤلفاته: الحرب والسلام٬ آنا كارنينا٬ الحاج مراد٬ حكم النبي محمد٬ مملكة جهنم والخمر٬ اعتراف٬ البعث٬ موت إيفان إيليتش٬ القوزاق٬ ملكوت الله في داخلكم٬ وغيرها.