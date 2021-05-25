أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 25-5-2021

يقدم موقع "الدستور"، في ضوء خدماته المتنوعة، أسعار الدواجن وفقًا للتحديثات الأخيرة في الأسواق المحلية المصرية اليوم الثلاثاء 25-5-2021.

أسعار الدواجن في السوق المحلي اليوم

استقر سعر كيلو الدواجن محليًا، اليوم الثلاثاء، ليتراوح بين 29-32 جنيها في الأسواق، وذلك بعد أن شهدت الأسعار انخفاضا وصل إلى 20% عن بداية شهر رمضان المبارك.

أسعار الدواجن في الأسواق المحلية المصرية اليوم الثلاثاء 25-5-2021

وجاءت أسعار الجملة المتداولة بالأسواق المحلية كالتالي:

سعر كيلو اللحم الأبيض من 26 إلى 29 جنيها.

سعر كيلو اللحم الأحمر من 32 إلى 35 جنيها.

سعر كيلو لحم أمهات من 17 إلى 18جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم

سعر الكتكوت الأبيض شركات من 5 إلى 8 جنيهات.

سعر كتكوت الأبيض قطعان من 3.50 إلى 3.70 جنيه.

سعر الكتكوت الساسو من2.5 إلى 3 جنيهات.

أسعار البيض اليوم

سعر كرتونة البيض الأبيض من 28 إلى 28.5 جنيه.

سعر كرتونة البيض الأحمر من 29 إلى 30.5 جنيه.

أسعار البط اليوم

وبلغت أسعار البط اليوم 45 جنيهًا للكيلو، ويبلغ حجم الاستهلاك المحلى 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء فقط، وفق تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، ويبلغ عدد البط فى مصر نحو أربعة ملايين طائر؛ أى ما يعادل 7% من أعداد الدواجن.

أسعار الرومى اليوم

واستقرت أسعار الرومى في الأسواق المحلية المصرية اليوم عند 50 جنيها للكيلو فى السوق المحلية، ويسجل نصيب الفرد من اللحوم البيضاء قرابة 21.5 كيلو سنويًا، وتعتمد مصر على استيراد الديوك الرومى، نظرًا لأن الإنتاج المحلى منه محدود للغاية ولا يتناسب مع احتياجات المستهلك.