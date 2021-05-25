سعر الدولار الأمريكى اليوم الثلاثاء 25-5-2021

تباينت أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في الأسواق المحلية المصرية، اليوم الثلاثاء 25-5 -2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة في عدد من البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المصري.

سعر الدولار الأمريكي على المستوى المحلي

سجل متوسط سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، اليوم، مستوى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، بحسب السعر المعلن على الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك المركزى المصري.

أعلى وأدنى سعر للدولار الأمريكي اليوم

يستعرض البنك الأهلي الكويتي السعر الأعلى لشراء الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم عند مستوى 15.65 جنيه، كما يقدم بنكا الأهلي ومصر السعر الأقل للدولار الأمريكي في مواجهة الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم عند مستوى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 25-5 -2021

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

في بداية تعاملات اليوم يقدم البنك الأهلى المصري مستويات شراء وبيع الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري عند 15.61 جنيه، 15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

يستعرض البنك العربي الأفريقي الدولي سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري عند مستوى 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع، في بداية تعاملات اليوم.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وجاءت مستويات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري داخل بنك قناة السويس عند مستويات 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني NBK

كما استقرت أسعار الشراء والبيع للدولار الأمريكي ببنك الكويت الوطني عند مستويات 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

استقر سعر شراء وبيع الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري ببنك التنمية الصناعية عند مستوى 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المشرق

ويستعرض بنك المشرق سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري عند مستوى 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في HSBC

أظهرت شاشات التداول اللحظية ببنك إتش إس بي سي مصر، وصول سعر صرف الدولار في بداية التعاملات مقابل الجنيه المصري عند 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع.