سعر الدرهم الإماراتى فى السوق المصرى اليوم الثلاثاء 25-5-2021

استقر سعر الدرهم الأماراتي في السوق المصري خلال التداولات الصباحية اليوم الثلاثاء 25-5-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة في البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالأسواق المحلية.

الدرهم الإماراتي في الأسواق المحلية

بلغ متوسط سعر الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه المصري مستوى 4.25 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع بحسب آخر تحديثات في أسواق المال المحلية المصرية، وسجل أعلى سعر لشراء الدرهم في بنوك، بنك بلوم، بنك عوده، بنك المصرف العربي الدولي، عند مستوى 4.26 جنيه.

وفي التقرير التالي نستعرض لكم سعر تداول سعر صرف الدرهم الإماراتي في مواجهة الجنيه المصري بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

سعر الدرهم الإماراتي في السوق المصري اليوم الثلاثاء 25-5-2021

سعر الدرهم الاماراتى فى البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدرهم الاماراتي في البنك الأهلي المصري 4.25 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع

سعر الدرهم الإماراتي فى بنك بلوم

بلغ سعر الدرهم في بنك بلوم 4.26 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع

سعر الدرهم الاماراتي في بنك مصر

وسجل سعر الدرهم فى بنك مصر 4.25 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في بنك التنمية الصناعية

عرض بنك التنمية الصناعية سعر الدرهم مقابل الجنيه المصري 4.21 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي فى بنك مصر إيران للتنمية

و سجل سعر الدرهم في بنك مصر إيران للتنمية 4.19 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع

سعر الدرهم في بنك عوده

بلغ سعر الدرهم في بنك عودة 4.26 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع

سعر الدرهم في بنك فيصل الإسلامي

جاء سعر الدرهم في بنك فيصل الإسلامي 4.22 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع

سعر الدرهم الإماراتي في بنك المشرق

و حقق سعر الدرهم الإماراتي في بنك المشرق مبلغ 4.25 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع.