انطلاق معرض «دقوا على جدران الخزان» بمشاركة 60 فنان تشكيلى مصرى

تنطلق في الواحدة من بعد ظهر اليوم الثلاثاء٬ بجاليري نوكس في الزمالك٬ فعاليات المعرض الجماعي "دقوا علي جدران الخزان"٬ وذلك بمشاركة 60 فنان تشكيلي مصري٬ في معرض لنصرة الشعب الفلسطيني، ومن أبرز الفنانيين المشاركين في المعرض٬ الفنان التشكيلي سيد هويدي.

وكشف الفنان التشكيلي سيد هويدي لــ "الدستور" عن تفاصيل المعرض٬ قائلًا:"بمجرد أن تلقيت دعوة جاليري توكس عبر اتصال من مديرته فاتن كنفاني للمشاركة في معرض لنصرة الشعب الفلسطيني، فيما كانت صفارات الإنذار تدوي في أنحاء الأرض المحتلة وغارات قصف المدنيين بطائرات الكيان الصهيوني مازال يرج المنطقة بوحشية، وافقت علي الفور بعد أن عرفت٬ أن المعرض لصالح الأطفال الفلسطينين".

وأضاف "هويدي": "جاءت دعوة جاليري توكس في توقيت دقيق يجعل من المساهمة تعبير عن التضامن والمشاركة٬ خاصة أن الروح المعنوية للشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة كانت تكشف في المواجهات عن صمود ووعي بأهمية إذكاء المقاومة وذكاء تكتيكي، فعلي الرغم من قسوة العدوان وهمجيته كانت الأنباء تتواتر عن صور لليقظة والتحدي في مواجهة ترسانة همجية عنصرية".

وأوضح أن فاتن كنفاني استلهمت فكرة المعرض ومفهومه الفني من عبارة في رواية الكاتب الكبير غسان كنفاني "رجال في الشمس" (1962)، حيث يقدم غسان كنفاني (1936-1972) استعارة مشحونة للنضال الفلسطيني، سعيًا لحياة أفضل بعيدًا عن الاحتلال غير الشرعي ومخيمات اللاجئين، أراد ثلاثة فلسطينيين أن يتم تهريبهم لعبور الحدود، خيارهم الوحيد كان الاختباء في خزان مياه فارغ في شاحنة ضخمة قبل أن يصلوا إلى وجهتهم النهائية، يفتح السائق خزان الشاحنة ليجد الفلسطينيين قد ماتوا في صمت وعيونهم مثبتة على الباب، صاح السائق: "لماذا لم تدقوا جدار الخزان؟.

ومن الفنانين المشاركين في المعرض أيضًا: "إنجي افلاطون، حامد عبدالله، سيد سعد الدين، أماني رمسيس عبد الباقي، أحمد مرسي، هيام عبد الباقي، عز الدين نجيب، فتحي عفيفي، سيد هويدي، عادل السيوي، عادل هيرانت، أحمد عزت، علاء عواد، علي سري، أحمد القط، عزة عزت، عاطف أحمد، آيه ترك، عماد أبو جرين، باهي شهاب، كارلين غنطوس، كارلي حمصي، دينا السويفي، إنجي البوليني، جمال الخشن، خالد زكي، حازم المستكاوي، محمد الجنوبي، محمد عبلة، جاذبية حمامصي، جليلة نوار، هبة حسين، هاني راشد، جورج البهجوري، هبة حلمي، هدي لطفي، حسام درار، إسلام النجدي، إبراهيم الدسوقي، كريم الحيوان، خالد أبو الدهب، معتز نصر، مريم فريد، محمود الدويحي، مروة عادل، مانيل جانو، مروان صبري، عمر مبروك، وليد عبيد، محمد طمان، رانيا الحكيم، سمير فؤاد، رواء الدجوي، سالم يسري، شهيرة شكري، ثريا فهمي، ياسر رستم، سعاد مردم".