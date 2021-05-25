وزير الإعلام اليمنى يدين استهداف الحوثى سوقا شعبية بمأرب

دان معمر الأرياني، وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، قيام مليشيا الحوثي باستهداف سوق شعبية في مديرية رغوان بمحافظة مأرب باستخدام طائرة مسيرة.

وأوضح وزير الإعلام اليمني - في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - أن الهجوم الذي أسفر عن سقوط عدد من الجرحى بين المدنيين، جاء في ظل تصعيد عسكري متواصل تشنه مليشيا الحوثي في مختلف جبهات القتال محافظة‏ مأرب.

وأشار الأرياني إلى أن جريمة استهداف مليشيا الحوثي سوقًا شعبية في مديرية رغوان امتداد لمسلسل استهدافها الممنهج للأعيان المدنية وتعمدها الإيقاع بأكبر قدر من الضحايا بين المدنيين، والذي يرقى لمرتبة جرائم الحرب و الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، و يمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين و المواثيق الدولية‏.

وجدد دعوة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي و الأمريكي لليمن لإدانة هذه الجريمة النكراء و كل جرائم مليشيا الحوثي الإرهابية، والضغط على قيادات المليشيا لوقف جرائمها وانتهاكاتها اليومية بحق المدنيين، و العمل على إعادة إدراج المليشيا ضمن قوائم الإرهاب.

وفي وقت سابق، حذر وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الأرياني اليمنيين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي من مغبة الوقوع ضحية الاستغلال و التضليل الذي تمارسه المليشيا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الأخبارية الفرنسية، أكد أن مليشيا الحوثي تتخذ من القضية الفلسطينية ومأساة الشعب الفلسطيني الصامد في الأراضي المحتلة مادة للمتاجرة و التكسب السياسي و المادي، و إطالة أمد الحرب في اليمن، والاستمرار في قتل اليمنيين.

وأشار إلى أن مليشيا الحوثي تحاول استثمار مشاعر اليمنيين إزاء الأحداث التي تشهدها مدينة القدس والأراضي المحتلة، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني للزج بالمزيد من المغرر بهم لقتل الشعب اليمني.