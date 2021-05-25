أخرها بتر قدمه.. أزمات لاحقت شريف دسوقى فى أشهر معدودة

كشفت الفنانة بدرية طلبة خلال الساعات القليلة الماضية الحالية الصحية للفنان شريف دسوقي، وذلك بعد أن أعلنت أمس الإثنين، أنه دخل المستشفيى من أجل إجراء عملية جراحية وهو ما جعل متابعيه ومحبيه، خاصة أنهم من بلد واحدة هي الإسكندرية ينتظروا كل جديد من أجل الاطمئنان عليه؛ حيث كشفت من دقائق بسيطة أنه تم بتر قدم الفنان شريف الدسوقي بعد خضوعه للعملية الجراحية.



وتعرض الفنان شريف دسوقي لبعض الأزمات التي أصرت على حالته النفسية والصحية خلال الفترة الماضية منها من اتهام وأخرى مجني عليه وهي الأزمات التي لاحقته بشكل كبير وترصدها "الدستور" في التقرير التالي:



أول اتهام واجه شريف دسوقي منذ أشهر هو الغرور بعد أن قالت المخرجة كاملة أبوذكري إن هناك بعض الممثلين في مسلسل "بـ100 وش" انتابهم الغرور وهو ماجعل البعض يرجح أن الحديث على شريف دسوقي هو ما نفاه تمامًا.



الأمر الثاني هو ما تردد من أنباء حول هروبه من أحد المستشفيات بعد أن قام أقاربه بوضعه ليها بعد تدهور حالته النفسية، وهو ما نفاه شكلا وموضوعا، خاصة عقب ظهوره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على شاشة قناة "أم بي سي مصر"، وهو ما دفعه وقتها إلى التقدم ببلاغ للنيابة ضد إحدى الصحف التي قامت مؤخرا بنشر الخبر، واتهمته بأنه يحمل شهادة معاملة أطفال.

الأزمة الجديدة كانت مع الدكتور أشرف زكي عندما أعلن أن النقابة لا تسال عنه نهائيا ولا تبت قرار في اي موضوع يخصه وتداول وقتها تصريحات هاجم فيها النقيب الدكتور أشرف زكي ليخرج شريف كاشفا علي انها تصريحات كاذبة أيضا.



أزمة أخرى هي خلافه مع أحد المنتجين الذين قدم معهم بطولة فيلم "وقفة رجالة" والذي شارك في بطولته الفنان بيومي فؤاد وسيد رجب وماجد الكدواني، مشيرا إلى أنه لم يحصل على حقوقه كاملة.



في نفس تلك الأزمات أيضا اتهم شريف دسوقي أنه يتواجد في أماكن التصوير وهو "سكران" وأنه على علاقة سيئة بزملائه في الوسط الفني، إضافة إلى أنه يصل إلى مواقع التصوير قبل الموعد بساعتين.