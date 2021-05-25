الثلاثاء 25 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«طيران الخليج» تؤكد التزامها بقرار البحرين بشأن رحلات دول القائمة الحمراء

طيران الخليج
طيران الخليج

 أكدت شركة طيران الخليج الناقل الوطني لمملكة البحرين التزامها بقرار شؤون الطيران المدني بناءً على توصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا بشأن تعليق دخول المسافرين القادمين من الدول المدرجة على القائمة الحمراء (وهي الهند وباكستان وسريلانكا وبنغلاديش ونيبال) على جميع الرحلات الجوية بدءًا من الإثنين بمن فيهم القادمين إلى المملكة بشكل مؤقت والذين لن تكون البحرين وجهتهم النهائية، حيث إن الرحلات ستقتصر على المواطنين وأصحاب تأشيرات الإقامة في مملكة البحرين حيث يتطلب منهم إبراز شهادة (PCR) معتمدة لفحص تم إجراؤه خلال 48 ساعة من موعد المغادرة.

وأفادت طيران الخليج وفقا لوكالة الأنباء البحرينية، بأن على جميع مسافريها غير المتطعمين الذين يصلون إلى مملكة البحرين كوجهتهم النهائية إبراز ما يثبت محل إقامتهم في المملكة قبل صعودهم الطائرة سواءً سكن مملوك، أو مستأجر من قبل فرد مباشر من العائلة، أو حجز فندقي مدفوع مسبقًا في الفنادق المخصصة للحجر الصحي الاحترازية المرخصة من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، حيث سيخضع هؤلاء المسافرون للحجر الصحي الاحترازي لمدة 10 أيام، في حين أن جميع مسافريها القادمين إلى مملكة البحرين من دول أخرى والذين يقدمون شهادات تطعيم معتمدة، والمسافرين من الدول التي لديها اعتراف متبادل بشهادات التطعيم، لن يخضعوا للحجر الصحي الاحترازي.

وأوضحت الناقلة الوطنية بالبحرين أن المسافرين الذين تم تطعيمهم في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية واليابان وسنغافورة بشهادات التطعيم المعتمدة سيحصلون على بطاقة شهادة التطعيم التي تثبت قبول حالة التطعيم الخاصة بهم، ولن يخضعوا للحجر الصحي الاحترازي لمدة 10 أيام ولكن يتوجب عليهم إجراء فحص (PCR) عند الوصول وتطبيق العزل الذاتي حتى يتم الحصول على نتيجة الفحص، كما يتوجب عليهم إجراء فحص (PCR) ثاني في اليوم العاشر من الوصول.

وأكدت طيران الخليج أنها تواصل العمل عن كثب مع الجهات المعنية في مملكة البحرين لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين، وأمن وسلامة مسافريها وأفراد طاقمها.

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