بعد حادثة «رايان إير».. الاتحاد الأوروبى يغلق أجواءه أمام بيلاروس

قرر قادة أوروبيون تكليف مجلس الاتحاد الأوروبي باتخاذ الإجراءات لإغلاق الأجواء أمام شركات الطيران البيلاروسية، وذلك عقب هبوط طائرة "رايان إير" في مينسك، وتوقيف ناشط معارض كان على متنها.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، جاء في وثيقة نشرها المتحدث باسم رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في أعقاب مناقشة الموضوع بين قادة الدول الأعضاء في الاتحاد أن "قادة الاتحاد الأوروبي دعوا مجلس الاتحاد لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحظر تحليقات للخطوط الجوية البيلاروسية في أجواء الاتحاد الأوروبي ومنع رحلاتها من الهبوط في مطارات الاتحاد الأوروبي".

ودعا قادة الدول شركات الطيران الأوروبية لتفادي الطيران في أجواء بيلاروس، كما توجه القادة إلى مجلس الاتحاد الأوروبي بالدعوة لإعداد قائمة بأسماء الأشخاص والكيانات سيتم فرض عقوبات عليهم بأسرع ما يمكن.

وطالب قادة الاتحاد الأوروبي بالإفراج فورًا عن الناشط المعارض رومان بروتاسيفيتش وصديقته الروسية صوفيا سابيجا وضمان حرية التنقل لهما، كما دعوا للتحقيق في هبوط الطائرة في مطار مينسك.

وكانت عدة دول أوروبية قد أعلنت في وقت سابق عن اتخاذ إجراءات تجاه بيلاروس على خلفية حادثة طائرة "رايان إير"، وتعليق الرحلات الجوية من وإلى بيلاروس.

وقررت بعض شركات الطيران الأوروبية، ومنها "لوفتهانزا" الألمانية و"كي إل إم" الهولندية تعليق الرحلات في أجواء بيلاروس.

يشار إلى أن الطائرة التابعة لشركة "رايان إير" الأيرلندية، كانت تقوم برحلة من اليونان إلى ليتوانيا وعلى متنها 171 راكبًا وتقترب من وجهتها، عندما اعترضها سلاح الجوّ البيلاروسي بسبب إنذار بوجود قنبلة على متنها ثبُت لاحقًا أنه إنذار كاذب بحسب مينسك.

واعتُقلت أجهزة الأمن البيلاروسية الصحفي المعارض رومان بروتاسيفيتش البالغ من العمر 26 عامًا في مطار مينسك.

وعلى صعيد آخر، دعت وزارة الخارجية الروسية دول الغرب إلى تقييم حادثة طائرة "رايان إير" بعقلانية بعيدًا عن الانفعالات، وبالتعاون مع سلطات الطيران في بيلاروس.