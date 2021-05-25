عضو بالشيوخ يطلق مبادرة لتخفيض المهور فى مطروح

أطلق رزق علواني عضو مجلس الشيوخ بمحافظة مطروح، مبادرة لتخفيض المهور لأهالي المحافظة، للتيسير على الشباب في إجراءات الزواج والعمل على إنهاء ظاهرة تأخير الزواج.

وناشد علواني، أهالي المحافظة بضرورة النظر إلي ضرورة تخفيض المهور وتيسير الزواج على الشباب والفتيات، لما يترتب على الزواج من المنافع والمصالح التي تعود على الفرد والمجتمع بالخير، مشيرًا إلي أن تأخير الزواج من المفاسد الأخلاقية والاجتماعية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلي أنه يري أنه يوجد عائقين في الزواج بمحافظة مطروح، العائق الأول هو تكاليف وليمة الزواج وتم حلها بإتمام إقامة الأفراح تزامنًا مع عيد الأضحي للتخفيف من التكاليف الباهظة بالإضافة إلى إلغاء مناسبة الزورة التي تعقب الفرح بأسبوع وهي من العادات القديمة بمطروح.

وأكد أن العقبة الثانية في الزواج هو المغالات بالمهور، وهو ما جعله يطلق تلك المبادرة المجتمعية بين الأهالي للعمل على التخفيف على الشباب من خلال تفعيل ما يسمى بمهر العيلة وجعل متوسط عام المهور لا يتجاوز الـ50 الفاً ويكون ذلك باتفاق أدبى فيما بينهم بالإضافة إلى مبادرة رجال الأعمال والأغنياء على تقليل مهور بناتهم ليكونوا قدوة لبقية المجتمع للاقتداء بهم، وتبنى الدعاة من أوقاف وأزهر والدعوة السلفية هذه القضية وتكثيف الحديث عنها تلك الأيام بسب أنها فترة الأستعداد لإقامة الأفراح بعيد الأضحي.

وتابع رزق أن تلك المبادرة هي مبادرة مجتمعية ورأي شخصي له للعمل على حل مشكلة تأخير الزواج وعقبات الزواج لدى العديد من الشباب بالمحافظة بسبب مغالات المهور لدي البعض.

أطلقت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، الأحد، مبادرة عظيمات مطروح للعمل على دعم وتسويق الصناعات الحرفية التى تشتهر بها المحافظة.