تفاصيل اتهام مدير بنادٍ شهير باقتحام حمام السباحة أثناء تدريب السيدات

تجري النيابة العامة بأكتوبر تحقيقات موسعة في اتهام مدربة سباحة لمدير النشاط الرياضي بنادي الإعلاميين باقتحام حمام السباحة أثناء تدريب السيدات وارتدائهن المايوهات.

وكشفت التحقيقات الأولية أن مقدمة البلاغ نانسي. ح مستأجرة لحمام سباحة بنادي الإعلاميين لتدريب السيدات، وأقرت في محضر الشرطة الذي حمل رقم ١٧٤٠ لسنة ٢٠٢١ إداري قسم ثالث أكتوبر أن أحمد. م. ر، مدير النشاط الرياضي بالنادي، هددها عدة مرات بالدخول إلى حمام السباحة وقت تدريب السيدات بالمخالفة لبنود العقد المبرم، وبالفعل نفذ تهديده يوم ٢٧ أبريل الماضي، عندما اقتحم حمام السباحة في الفترة المخصصة لتدريب السيدات رغم علمه بها، ما أثار ذعر المتدربات لارتدائهن مايوهات تناسب التدريب، خاصة أن تلك المنطقة لا يدخل إليها أحد طوال فترة تدريب السيدات.

كما أشارت التحقيقات والتحريات التي تجريها النيابة، إلى أن المبلغة اتهمت شريف. س. ا، عضو بالنادي، بابتزازها وتهديدها لعدم تحرير محضر بالواقعة، حيث ادعى أنه نائب وزير الشباب والرياضة وهددها بالإيذاء في عملها في حالة تحرير محضر، كما حاول إغراءها بالعديد من التسهيلات في حالة عدم تحرير المحضر.

وأضافت المبلغة أنها تقدمت بشكوى لرئيس مجلس إدارة النادي بالواقعة، ولم يتم اتخاذ أي إجراءات بها، ما دفعها لتحرير محضر بقسم الشرطة، أمس، مؤكدة وجود عدد من شهود العيان من أفراد الأمن والإداريين، بالإضافة إلى المتدربات.

وأضافت بمحضر الشرطة أنها منذ تأجيرها لحمام السباحة تقدمت بطلب لإغلاقه خلال أيام التدريب المخصصة لها، وتوفير الحراسة اللازمة عليه لمنع دخول أي شخص خلال تدريب السيدات، خاصة أن غالبيتهن منتقبات ومحجبات، وأن المشكو في حقه الأول خالف بنود العقد المبرم بينها وبين النادي، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المشكو في حقهما.