بتر قدم الفنان شريف دسوقى فى عملية جراحية بعد مضاعفات صحية

كشفت الفنانة بدرية طلبة عن تعرض الفنان شريف دسوقي لأزمة كبيرة عقب خضوعه لعملية جراحية خلال الساعات الماضية وتعرضه لبتر في القدم بعد مضاعفات صحية خلال الفترة الماضية.

وكان الفنان شريف دسوقي تعرض لأزمة صحية ولكنه نفى قبل عدة أشهر الدخول في مرحلة خطيرة.

بتر قدم شريف دسوقي

وكتبت "بدرية" عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "عن تجربة عيشتها مع بابا الله يرحمه صعب قوي بني أدم يفوق من البنج يلاقي جزء من جسمه مبتور وخصوصا رجليه ربنا يصبرك ياشريف ويقوي قلبك ويتم شفاء علي خير"، وهو ما جعل الجمهور يتفاعل مع المنشور بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت بدرية قبلها بساعات كتبت عبر صفحتها على "فيس بوك" أيضا: "شريف دسوقي داخل العمليات كمان ساعة دعواتكم من فضلكم"، وانتهت العملية بالنتيجة المحزنة للكثير من المقربين ومحبي الفنان الكوميدي شريف دسوقي وتسبب له مشكلات كثيرة.

وكانت المحكمة الاقتصادية، قررت قبل عدة أسابيع، تأجيل الدعوى المقامة من المستشار هيثم عباس، ضد الفنان شريف الدسوقي، بصفته وكيلًا عن شريف زلط "مدير إنتاج"، بإحدى شركات الإنتاج الفني، للمطالبة بدفع 5 ملايين جنيه لجلسة 2 مايو المقبل للتسوية وحضور الفنان بشخصه أمام الاقتصادية.

وعادت وقائع الدعوى إلى تعاقد المدعي مع الفنان شريف الدسوقي لأداء دور في مسلسل أذيع خلال شهر رمضان 2020، ونال إشادة بالغة من الجمهور والنقاد وتقاضى أجره كاملًا عن أداء دوره، إلا أن المدعي عليه أدلى بتصريحات في العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، وأجرى مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن» مدعيا أن مدير الإنتاج المدعي لم يسلمه أجره كاملًا، ومن جراء هذا أصاب المدعي أضرار مادية وأدبية، مما حدا به لإقامة الدعوى أمام المحكمة الاقتصادية.