الثلاثاء 25 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الصحة العالمية»: متحورات كورونا قد تعيد المواجهة إلى نقطة الصفر

تيدروس أدهانوم غيبريسوس
تيدروس أدهانوم غيبريسوس

جدد تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تحذيراته من أن العالم لن يكون في مأمن من خطر كورونا، ومهما كان مستوى التلقيح في أي بلد قبل السيطرة على الفيروس.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “تاس” الروسية، حذر جيبريسوس في كلمة افتتح بها أعمال جمعية الصحة العالمية في دورتها الرابعة والسبعين افتراضيا، من أن التغيرات التي تحدث على الفيروس والتي تعرف بالمتحورات، قد تعيد المواجهة إلى نقطة الصفر.

وقال إن مرفق "كوفاكس" الذي أقامته المنظمة لإيصال اللقاحات للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، لا يملك ما يكفي من اللقاحات.

ودعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية البلدان التي تملك ما يكفي من اللقاحات إلى مشاركتها مع المرفق الدولي.

وطالب جيبريسوس بدعم مبادرة التلقيح المطروحة أمام جمعية الصحة العالمية لتحقيق هدفها بتلقيح ما يصل إلى 10% من سكان العالم بحلول سبتمبر المقبل و30% بحلول نهاية العام.

كما حث الدول على دعم مبادرة الهند وجنوب إفريقيا في منظمة التجارة العالمية التي تدعو إلى التنازل عن حقوق الملكية الفكرية من أجل إتاحة تصنيع وإنتاج اللقاحات في أكبر عدد ممكن من البلدان، مؤكدا أن العالم لا يزال في وضع هش أمام كورونا.

وأعرب المدير العام عن أسفه من أن "مجموعة صغيرة من البلدان" تحتكر لقاحات كوفيد، حيث أفاد بأنه قد تم تقديم أكثر من 75٪ من جميع اللقاحات في 10 دول فقط".

وصرح الدكتور تيدروس بأنه "لا توجد وسيلة دبلوماسية لقول ذلك.. مجموعة صغيرة من الدول التي تصنع وتشتري غالبية اللقاحات تتحكم في مصير بقية العالم".

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة “ووهان” الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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