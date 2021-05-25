الثلاثاء 25 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

اليوم.. إلقاء مليون زريعة سمك فى قناة طنطا الملاحية

زريعة سمك
زريعة سمك

يشهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الثلاثاء، عملية إلقاء مليون زريعة سمك في قناة طنطا الملاحية بهدف تنمية الثروة السمكية والمساهمة في إنتاج كميات أسماك بمواصفات إنتاجية عالية، في إطار اهتمام الدولة بتنمية الثروة السمكية والعمل على زيادتها، في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء.

 

وأشار المحافظ، إلى أن عملية إلقاء الزريعة الجديدة تهدف إلى الإسهام بشكل كبير في تحقيق وفرة اقتصادية من خلال تعزيز إنتاج الثروة السمكية، وزيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك عالية الجودة ذات المواصفات العالمية، وتغطية العجز في البروتين الحيواني للمواطن وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وخلق فرص عمل للصيادين.

 

وأوضح رحمي، أن الغرض من إلقاء زريعة السمك الجديدة، هو المقاومة البيولوجية للمياه وإنتاج أسماك بمواصفات جيدة.

 

وفي إطار آخر، قام طارق رحمي محافظ الغربية، بمتابعة أعمال الرصف الجارية بشوارع مدينة المحلة الكبرى، بحضور الدكتور مهندس أحمد عطا نائب المحافظ، حيث تابع أعمال وضع طبقة الأسفلت بشارعي الجيش وسكة المحلة ، إلى جانب تشغيل طبقة السن بشارعي السجل المدني وعمار بن ياسر.

 

وأكد محافظ الغربية أنه يتم حاليًا تكثيف أعمال الرصف للانتهاء منها مع نهاية السنة المالية ٢٠ / ٢١ ، مع استمرار البعض منها للعام المالي ٢١ / ٢٢ ، كما أكد أن أعمال الرصف تتم وفقاً للكود المصري والمعايير الفنية المتبعة، ولا يتم استلام أي شارع إلا بعد مراجعته من اللجان الهندسية بجامعتي المنصورة والمنوفية.

 

والمحافظة تنفذ أكبر خطة رصف في تاريخها، حيث يشهد مركز ومدينة المحلة الكبرى خلال الفترة من ١٩ /٢٠ حتى ٢٠ / ٢١ رصف (٨) مشروعات تم نهوهم جميعاً بإجمالي ٢١.١ مليون جنيه من تنفيذ مديرية الطرق والنقل ،وكذلك نهو (٣) طرق وجاري العمل ب (٧) طرق أخرى بإجمالي عدد (١٠) مشروعات بتكلفة ١٠١.٨ مليون جنيه من تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكباري، كما تم نهو (٤١) مشروع وجاري العمل ب (٢٧) مشروع ضمن الخطة الاستثمارية بإجمالي عدد (٦٨) مشروع بتكلفة ١٢٥ مليون جنيه، هذا إلى جانب رصف (٥٠) شارع بالانترلوك ضمن خطة تطوير العشوائيات ، حيث تم الانتهاء من (٤٠) منهم وجاري العمل في (١٠) آخرين بإجمالي تكلفة ٧٠ مليون جنيه، ليكون بذلك إجمالي عدد مشاريع الرصف بالمحلة خلال هذه الفترة (١٣٦) مشروع، تم نهو ( ٩٢ ) منهم وجاري العمل ب (٤٤) مشروع آخر بإجمالي تكلفة ٣١٧.٩ مليون جنيه.

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