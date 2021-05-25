حدث فلكى نادر.. خسوف كلى يقترن مع القمر العملاق الأربعاء

أشارت مراكز الأرصاد الجوية، إلى أن العالم سيشهد خلال الأسبوع الجاري، ظاهرة فلكية لم تحدث منذ عامين، إذ سيشهد أول خسوف كامل للقمر يتزامن مع اكتماله.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، أضافت: "سيتمكن سكان المنطقة المطلة على المحيط الهادئ وكذلك سكان الشطر الغربي من أمريكا الشمالية وأقصى جنوب أمريكا اللاتينية وشرقي آسيا، من مشاهدة القمر (الدامي) مكتملا يوم الأربعاء المقبل".

وتابعت: "من المرتقب أن يستمر الخسوف الكلي قرابة 15 دقيقة، مع مرور الأرض مباشرة بين القمر والشمس"، مشيرين إلى أن "الظاهرة ستستمر 5 ساعات، حيث يغطي ظل الأرض وبشكل تدريجي وجه القمر قبل أن يبدأ في الانحسار".

وأوضحت المراكز أن "ذلك اللون الأحمر المائل للبرتقالي هو نتيجة شروق الشمس وغروبها في الغلاف الجوي للأرض على سطح القمر في حالة الخسوف".

من جهته، قال نوا بيترو من وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، إن "هاواي ستستمع بأفضل موقع مشاهدة، تليها كاليفورنيا ومنطقة شمال غرب المحيط الهادئ، وكذلك نيوزيلندا وأستراليا أيضا ستحظيان بفرصة مشاهدة رائعة".

وأضاف: "المسبار الذي أطلق عام 2009، ومستمر في الدوران حول القمر ولمدة 12 عاما، سيقوم بقياس التغيرات في درجات الحرارة على سطح القمر خلال فترة الخسوف".

ولن يتمكن سكان أوروبا وأفريقيا وغرب آسيا من مشاهدة أي شيء، بيد أن بثا مباشرا للحدث سيكون متاحا.

وسيكون القمر مكتملا وعلى بعد يزيد على 357460 كيلومترا، ومع هذا القرب سيبدو أكبر قليلا وأكثر إشراقا في السماء.

جدير بالذكر أن خسوف القمر هو ظاهرة فلكية تحدث عندما يحجب ظل الأرض ضوء الشمس المنعكس على القمر في الأوضاع العادية. وتحدث هذه الظاهرة عندما تكون الشمس والأرض والقمر في حالة اقتران كوكبي كامل (فيكون خسوفا كليا) أو تقريبي (فيكون خسوفا جزئيا).