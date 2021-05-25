ميركل: تفسير مينسك لإرغام طائرة رايان إير على الهبوط غير معقول

رفضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تفسير مينسك بشأن حادث تحويل مسار طائرة ركاب وإرغامها على الهبوط في مطار العاصمة البيلاروسية واعتقال صحفي معارض كان على متنها.



وقالت ميركل - فور وصولها لحضور قمة للاتحاد الأوروبي وفقا لقناة (دويتشه فيله) الألمانية - "لقد رأينا هبوطًا قسريًا أدى إلى عملية اعتقال"، مضيفة أن "كل التفسيرات الأخرى لهبوط رحلة (رايان إير) هذه غير معقولة تمامًا".



وتأتي تصريحات ميركل بعد أن انضمت ألمانيا لقائمة من الدول الأوروبية التي قامت باستدعاء سفراء بيلاروسيا لديها، على خلفية صدمة تلك الدول إزاء الحادث.



وفي وقت سابق، دعا الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل إلى إجراء تحقيق دولي في هبوط الطائرة.



وقال - في بيان صدر اليوم - إنه "بتنفيذ هذا الفعل القسري، عرضت السلطات البيلاروسية سلامة الركاب والطاقم للخطر".



وتابع البيان أنه "ينبغي إجراء تحقيق دولي في هذا الحادث للتثبت من وقوع أي خرق لقواعد الطيران الدولية".



يشار إلى أن الطائرة التابعة لشركة "رايان إير" الأيرلندية، كانت تقوم برحلة من اليونان إلى ليتوانيا وعلى متنها 171 راكبا وتقترب من وجهتها، عندما اعترضها سلاح الجوّ البيلاروسي بسبب إنذار بوجود قنبلة على متنها ثبُت لاحقا أنه إنذار كاذب بحسب مينسك.



واعتُقلت أجهزة الأمن البيلاروسية الصحفي المعارض رومان بروتاسيفيتش البالغ من العمر 26 عامًا في مطار مينسك.

وعلي صعيد آخر دعت وزارة الخارجية الروسية دول الغرب إلى تقييم حادثة طائرة "رايان إير" بعقلانية بعيدًا عن الانفعالات وبالتعاون مع سلطات الطيران في بيلاروس.



وذكر بيان للخارجية الروسية أن موسكو تدعو شركائها الغربيين إلى الابتعاد عن المعايير المزدوجة واتخاذ تدابير لتقييم الموقف برصانة وعلى أساس جميع المواد المتاحة بالتعاون مع سلطات الطيران البيلاروسية.



ولفت البيان إلى ردة الفعل المختلفة من قبل الدول الغربية والمنظمات الدولية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، على أحداث مماثلة وقعت في وقت سابق في دول أخرى، مستشهدا بإرغام المقاتلات التركية طائرة مدنية تقوم برحلة من موسكو إلى دمشق في 2012 على الهبوط وتفتيشها ومصادرة حمولتها.



وأضافت وزارة الخارجية الروسية في بيانها:"من المميز أن كل هذه التصرفات انتهكت القانون الدولي ولم يكن هناك أي رد فعل من الغرب ولم تتم معاقبة أي من المذنبين".