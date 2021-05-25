الثلاثاء 25 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الشركات ترفض استلام «بنجر السكر» من المزارعين.. والأهالى: «الحقونا» (صور)

بنجر السكر
بنجر السكر

استغاث مزارعو بنجر السكر جنوب بورسعيد بوزارة الزراعة؛ بسبب تعرض كميات كبيرة من محصول بنجر السكر للتعفن، بعد رفض الشركات شراءه من المزارعين بالرغم من التعاقدات المبرمة معهم منذ سنوات. 

وجمع المزارعون أطنان من محصول البنجر من الأراضي المنزرعة جنوب بورسعيد، وبات المحصول عبارة عن جبال بالأراضي الزراعية لمدة أسابيع، مما تسبب في فساده، بعد رفض الشركات استلامه طبقًا للتعاقد، في ظل غياب زراعة ببورسعيد. 

وأكد عدد من المزارعين أنهم تواصلوا مع وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، وناشدوا اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بالتدخل لانهاء الأزمة، والتواصل بدوره مع الوزارات المختصة لانقاذ ما تبقى من المحصول. 

وأكد "إبراهيم زكريا"، أحد أبناء حي جنوب بورسعيد، أن هناك أزمة كبيرة تهدد استقرار حياة المزارعين ومستقبل الزراعة بمحافظة بورسعيد، مشيرًا إلى أن هناك المئات من أطنان بنجر السكر مهددة بالفساد؛ بسبب عدم التزام المصانع بشراءه من المزارعين. 

وكان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد أجرى جولة ميدانية على المشروعات الزراعية جنوب بورسعيد، وذلك لتفقد الاستعدادات النهائية لموسم الحصاد بالمحافظة، رافقه خلالها أحمد زغلف، رئيس حي الجنوب، ومدير مديرية الزراعة، والمستشار الزراعي للمحافظة.

واستعرض المحافظ مدى جاهزية المشروعات الزراعية بالجنوب لبدء موسم حصاد القمح، والإجراءات الخاصة بتخزين المواد الزراعية،  ومدى توافر الشروط العامة للتخزين.

وتفقد المحافظ أحد حقول الزراعية لمحصول القمح، ومحصول بنجر السكر، مشيدًا بجودة المحاصيل الزراعية.

وأوضح محافظ بورسعيد، أن إجمالي المساحة المزروعة  بمحصول القمح هذا العام تبلغ ١٥ ألف وستمائة فدان بشرق وجنوب بورسعيد، بالإضافة إلى ٣١ اأف وخمسمائة فدان مساحة مزروعة بمحصول بنجر السكر.

وأشاد المحافظ باستعدادات مديرية الزراعة لبدء موسم الحصاد، مؤكدًا على أهمية توافر مخزون استراتيجي كافي من المحاصيل الزراعية، على رأسها محصول القمح، موجهًا بتوفير كافة الدعم والتسهيلات اللازمة للانتهاء من إجراءات موسم  الحصاد قريبًا .

بنجر السكر
بنجر السكر
بنجر السكر
بنجر السكر
بنجر السكر
بنجر السكر
بنجر السكر
بنجر السكر
بنجر السكر
بنجر السكر
بنجر السكر
بنجر السكر
بنجر السكر
بنجر السكر
بنجر السكر
بنجر السكر
بنجر السكر
بنجر السكر
بنجر السكر
بنجر السكر
استغاث بنجر محصول الزراعة السكر

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