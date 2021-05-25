الثلاثاء 25 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«حياة كريمة» تواصل تنفيذ مشروعاتها بالقليوبية

حياة كريمة
حياة كريمة

أعلنت مؤسسة «حياة كريمة»، أن  العمل يسير على أكمل وجه في محافظة القليوبية ضمن المشروع القومي حياة كريمة، ففي الوحدة المحلية بالقشيش يتم متابعة سير العمل بمشروع الصرف الصحي بقرية القشيش، وتقديم كافة التسهيلات ورفع أي معوقات تعوق التنفيذ، كما يتم متابعة سير العمل بمشروع توسعة مدرسة القشيش الإعدادية المشتركة.

وأضافت المؤسسة- في بيان لها- أنه يجرى استكمال تأهيل ترعة أم الفئران بقرية العطارة، كما قام رئيس الوحدة المحلية بالمريج بمعاينة وتسليم موقع قرية الشوبك إلى شركة المنفذة؛ وذلك لعمليات إحلال وتجديد شبكات الكهرباء المتهالكة وخطوط الجهد المتوسط والجهد المنخفض ورفع قدرة المحولات الكهربائية، ‏كما تم استلام موقع الكرفانات والتخزين الخاص بالشركة وموقع المعدات.

يذكر أن تلك الأعمال تتم تحت إشراف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهيئة الأبنية التعليمية، وبإشراف كامل من فريق عمل المؤسسة من  خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب.

وجاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ مشروع تطوير قرى الريف المصري، والذي يهدف إلى تغيير شامل ومتكامل التفاصيل، وبالتناغم بين كافة الأجهزة الحكومية المعنية لتطوير 1500 قرية وتوابعها كمرحلة أولى، ويستهدف المشروع تطوير كافة القرى  في 26 محافظة بعد استبعاد القاهرة لخلوها من القرى، ويستفيد منها نحو 18مليون مواطن.

ووجه الرئيس السيسي أيضًا، بتوفير كافة عوامل النجاح لهذا المشروع العملاق، وكذلك توحيد وتنسيق الجهود ما بين كافة الجهات الحكومية المختصة والجمعيات الأهلية لتحقيق الغاية الأساسية لهذا الجهد بتوفير حياة كريمة لكل مواطن من الفئات الأكثر احتياجًا بقرى الريف المصري.

كما وجه الرئيس بتوفير كافة الموارد والمعدات والآلات وأطقم العمالة من كافة التخصصات لصالح المشروع، وكذلك توفير كافة المستلزمات المطلوبة في أعمال المشروع في مختلف محاوره. 

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