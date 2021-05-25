أمانة المرأة بالحرية المصرى تعقد ندوة بعنوان «القدس فى القلب»
عقدت أمانة المرأة المركزية بحزب الحرية المصري، ندوة بعنوان " القدس فى القلب"، وذلك بحضور الدكتور أحمد إدريس أمين التنظيم بالحزب، والدكتورة جيهان البيومي، عضو مجلس النواب أمينة المرأة .
وحاضر فى الندوة الدكتور عبد الباقي القطان، استاذ التاريخ بجامعة عين شمس، واللواء عبدالرحمن راشد، أمين الحزب بالقليوبية، والدكتورة وسام الريس، أمينة الإعلام بالمرأة الفلسطينية، جاء ذلك بحضور المهندس جلال الزغاط، أمين الحزب بالقاهرة، ويوسف خطاب، أمين الحزب بالجيزة، وهانى الهلالى الأمين المساعد بالمجالس المحلية والشعبية بالحزب، وعدد من قيادات أمانة المرأة المركزية وهيئة المكتب والأمانة العامة بالحزب.
وأكد الدكتور أحمد إدريس، أمين التنظيم بالحزب، خلال كلمته فى الندوة، أن الشعب المصري والفلسطيني شعب واحد يجمعنا اللغه والأديان، مضيفا أن مصر أثبتت أنها دولة عظيمة ودورها ليس كرم منها بل واجب، مشيدا بدور المرأة في دعمها المستمر للقضية الفلسطينية.
وأضاف "أدريس"، أن ما حدث من قبل القيادة السياسية بزعامة الرئيس عبدالفتاح السيسي هو موقف وطني، نابع من إيمان مصر بالقضية الفلسطينية، مؤكدا أن هناك مسؤولية مشتركة بين مصر وفلسطين على مدار التاريخ.
وأوضح أن مصر بخير وأعادت في عهد الرئيس السيسي إلي دولة رائدة، مؤكدا دعم الحزب لكافة القرارات التي أطلقتها القيادة السياسية المصرية بشأن الوضع الراهن في قطاع غزة.
وأكدت الدكتورة جيهان البيومي، عضو مجلس النواب، وأمينة المرأة بحزب الحرية المصري، أن مصر عبر تاريخها لم تتخلى عن القضية الفلسطينية وأن ما قامت القيادة السياسية المصرية هو استكمال لما بذلته من قبل، مشيرة إلى أن الشعب المصرى فخور بالجهود التى تبذلها الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية والتي تؤكد أن مصر قلب العروبة النابض.
وأضافت "البيومي"، خلال ندوة التي نظمتها أمانة المرأة بالحزب تحت عنوان "القدس في القلب"، أن مصر من أولى الدول التي تحركت بجهود سياسية وتحركات دبلوماسية على مستوى عالي وجهود إنسانية تجاه الشعب الفلسطيني ما جعل العالم أجمع يشيد بالدور المصري في مساندة ودعم الاشقاء الفلسطينيين، مشددة على دعمها الكامل لكافة الخطوات المصرية لتقديم سبل الدعم للشعب الفلسطيني الشقيق، وأيضاً ضرورة وضع حل عادل للقضية الفلسطينية يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية الصادرة في هذا الشأن على أن تكون عاصمتها القدس الشريف.
من جانبه استعرض الدكتور عبد الباقي القطان، استاذ التاريخ بجامعة عين شمس، الأحداث التاريخية للقدس وما يحدث للمسجد الأقصي من انتهاكات من الاحتلال الاسرائيلي، مشيدا بالدور المصرى القوى نحو فلسطين، قائلا :" لم يكن جديدعلى مصر القيام بدورها".
وأضاف “القطان”، خلال كلمته بالندوة، أننا نقف بجانب القضية الفلسطينية فهي قضية عرقية، بالإضافة إلى أنها أمن مصر القومي.
وتحدثت الكلمة وسام الريس مسئول الاعلام في الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، عن دور مصر ما بعد التهدئة و التحرك المصرى الخارجى خاصة فى الأمم المتحدة الرامى إلى تعزيز خطوة وقف إطلاق النار بين الجانبين والحيلولة دون أى استفزازات فى القدس المحتلة مع احترام الوضع القانونى والتاريخى للأماكن المقدسة، وبما يتيح إحياء مفاوضات سلام حقيقية للوصول إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية فالدور المصرى لا غنى عنه ولا بديل له تجاه قضايا المنطقة بصفة عامة والقضية الفلسطينية بوجه خاص.
كما تحدث اللواء عبد الرحمن راشد، أمين الحزب بالقليوبية، عن مناصرة القضية الفلسطينية واصفا الموقف الغربي بالسلبية من الإعتداءات الإسرائيلية الأخيرة علي القدس و قطاع غزة و الفشل في إدانة العدوان الإسرائيلى على المدنيين .
وتحدث خلال الندوة، عن وقوف الولايات المتحدة وأوروبا في حالة من الصمت المخزى وتجاهل وسائل الإعلام الغربية إيضاح ورسم صورة حقيقية للمشهد السياسي في إسرائيل و الأراضي المحتلة.
وأصدرت أمانة المرأة بحزب الحرية المصري فى ختام المؤتمر البيان الختامي، وثمنت جميع القيادات والأعضاء بالحزب بجهود الدولة المصرية والزعيم الوطني المخلص الرئيس عبد الفتاح السيسي علي ما قام به من دور ريادي بارز فى الأزمة الفلسطينية الراهنة.
ومن منطلق الوطنية ودفاع العروبة التى دافعت مصر على مر التاريخ على وحدة وسلامة الأراضي الفسطينية، نعلن فى نهاية مؤتمرنا دعمنا للقيادة السياسية فى اتخاذ كافة القرارات التى تؤكد يوما حرصها على ريادة الدولة المصرية.
وأكدت أن القضية الفلسطينية هي قضية مصر الأولى والتى لن تتوانى عنها أو تتخاذى فى الدفاع عنها، مؤكدة على ثقتنا فى جيشنا المصرى وقواتنا المسلحة وفى رجال الشرطة البواسل الذين لم يتوانو يوما عن الدفاع أو التضحية بأرواحهم فى سبيل الوطن.
كما ثمن أيضا على الدور البارز والجهود التى بذلتها الدبلوماسية المصرية فى سبيل حل تلك القضية، ولهذا فإن القدس فى القلب ليس شعار يقال بالفم ولكنه روحا داخل مصرى ومصرية غيور على عروبته.