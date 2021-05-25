أمانة المرأة بالحرية المصرى تعقد ندوة بعنوان «القدس فى القلب»

‏عقدت أمانة المرأة المركزية بحزب الحرية المصري، ندوة بعنوان " القدس فى القلب"، وذلك ‏بحضور الدكتور أحمد إدريس أمين التنظيم بالحزب، والدكتورة جيهان البيومي، عضو مجلس النواب أمينة المرأة .‏

وحاضر فى الندوة الدكتور عبد الباقي القطان، استاذ التاريخ بجامعة عين شمس، واللواء ‏عبدالرحمن راشد، أمين الحزب بالقليوبية، والدكتورة وسام الريس، أمينة الإعلام بالمرأة ‏الفلسطينية، جاء ذلك بحضور المهندس جلال الزغاط، أمين الحزب بالقاهرة، ويوسف خطاب، ‏أمين الحزب بالجيزة، وهانى الهلالى الأمين المساعد بالمجالس المحلية والشعبية بالحزب، وعدد ‏من قيادات أمانة المرأة المركزية وهيئة المكتب والأمانة العامة بالحزب.‏

وأكد الدكتور أحمد إدريس، أمين التنظيم بالحزب، خلال كلمته فى الندوة، أن الشعب المصري ‏والفلسطيني شعب واحد يجمعنا اللغه والأديان، مضيفا أن مصر أثبتت أنها دولة عظيمة ودورها ‏ليس كرم منها بل واجب، مشيدا بدور المرأة في دعمها المستمر للقضية الفلسطينية.‏

وأضاف "أدريس"، أن ما حدث من قبل القيادة السياسية بزعامة الرئيس عبدالفتاح السيسي هو موقف ‏وطني، نابع من إيمان مصر بالقضية الفلسطينية، مؤكدا أن هناك مسؤولية مشتركة بين مصر ‏وفلسطين على مدار التاريخ.

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وأوضح أن مصر بخير وأعادت في عهد الرئيس السيسي إلي دولة رائدة، مؤكدا دعم الحزب ‏لكافة القرارات التي أطلقتها القيادة السياسية المصرية بشأن الوضع الراهن في قطاع غزة.‏

وأكدت الدكتورة جيهان البيومي، عضو مجلس النواب، وأمينة المرأة بحزب الحرية المصري، ‏أن مصر عبر تاريخها لم تتخلى عن القضية الفلسطينية وأن ما قامت القيادة السياسية المصرية ‏هو استكمال لما بذلته من قبل، مشيرة إلى أن الشعب المصرى فخور بالجهود التى تبذلها الدولة ‏المصرية تجاه القضية الفلسطينية والتي تؤكد أن مصر قلب العروبة النابض.‏

وأضافت "البيومي"، خلال ندوة التي نظمتها أمانة المرأة بالحزب تحت عنوان "القدس في القلب"، ‏أن مصر من أولى الدول التي تحركت بجهود سياسية وتحركات دبلوماسية على مستوى عالي ‏وجهود إنسانية تجاه الشعب الفلسطيني ما جعل العالم أجمع يشيد بالدور المصري في مساندة ‏ودعم الاشقاء الفلسطينيين، مشددة على دعمها الكامل لكافة الخطوات المصرية لتقديم سبل الدعم ‏للشعب الفلسطيني الشقيق، وأيضاً ضرورة وضع حل عادل للقضية الفلسطينية يفضي إلى إقامة ‏دولة فلسطينية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية الصادرة في هذا الشأن على أن تكون عاصمتها ‏القدس الشريف.‏

من جانبه استعرض الدكتور عبد الباقي القطان، استاذ التاريخ بجامعة عين شمس، الأحداث ‏التاريخية للقدس وما يحدث للمسجد الأقصي من انتهاكات من الاحتلال الاسرائيلي، مشيدا بالدور ‏المصرى القوى نحو فلسطين، قائلا :" لم يكن جديدعلى مصر القيام بدورها".‏

وأضاف “القطان”، خلال كلمته بالندوة، أننا نقف بجانب القضية الفلسطينية فهي قضية عرقية، بالإضافة ‏إلى أنها أمن مصر القومي.‏

وتحدثت الكلمة وسام الريس مسئول الاعلام في الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، عن دور مصر ‏ما بعد التهدئة و التحرك المصرى الخارجى خاصة فى الأمم المتحدة الرامى إلى تعزيز خطوة ‏وقف إطلاق النار بين الجانبين والحيلولة دون أى استفزازات فى القدس المحتلة مع احترام ‏الوضع القانونى والتاريخى للأماكن المقدسة، وبما يتيح إحياء مفاوضات سلام حقيقية للوصول ‏إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية فالدور المصرى لا غنى عنه ولا بديل له تجاه قضايا ‏المنطقة بصفة عامة والقضية الفلسطينية بوجه خاص.‏

كما تحدث اللواء عبد الرحمن راشد، أمين الحزب بالقليوبية، عن مناصرة القضية الفلسطينية ‏واصفا الموقف الغربي بالسلبية من الإعتداءات الإسرائيلية الأخيرة علي القدس و قطاع غزة و ‏الفشل في إدانة العدوان الإسرائيلى على المدنيين .‏

وتحدث خلال الندوة، عن وقوف الولايات المتحدة وأوروبا في حالة من الصمت المخزى ‏وتجاهل وسائل الإعلام الغربية إيضاح ورسم صورة حقيقية للمشهد السياسي في إسرائيل و ‏الأراضي المحتلة.‏

وأصدرت أمانة المرأة بحزب الحرية المصري فى ختام المؤتمر البيان الختامي، وثمنت جميع ‏القيادات والأعضاء بالحزب بجهود الدولة المصرية والزعيم الوطني المخلص الرئيس عبد الفتاح ‏السيسي علي ما قام به من دور ريادي بارز فى الأزمة الفلسطينية الراهنة.‏

ومن منطلق الوطنية ودفاع العروبة التى دافعت مصر على مر التاريخ على وحدة وسلامة ‏الأراضي الفسطينية، نعلن فى نهاية مؤتمرنا دعمنا للقيادة السياسية فى اتخاذ كافة القرارات التى ‏تؤكد يوما حرصها على ريادة الدولة المصرية.‏

وأكدت أن القضية الفلسطينية هي قضية مصر الأولى والتى لن تتوانى عنها أو تتخاذى فى الدفاع ‏عنها، مؤكدة على ثقتنا فى جيشنا المصرى وقواتنا المسلحة وفى رجال الشرطة البواسل الذين لم ‏يتوانو يوما عن الدفاع أو التضحية بأرواحهم فى سبيل الوطن.‏

كما ثمن أيضا على الدور البارز والجهود التى بذلتها الدبلوماسية المصرية فى سبيل حل تلك ‏القضية، ولهذا فإن القدس فى القلب ليس شعار يقال بالفم ولكنه روحا داخل مصرى ومصرية ‏غيور على عروبته.‏

ندوة حزب الحرية المصري القدس في قلوبنا

ندوة حزب الحرية المصري

ندوة حزب الحرية المصري

ندوة حزب الحرية المصري

ندوة حزب الحرية المصري

ندوة حزب الحرية المصري