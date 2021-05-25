الثلاثاء 25 مايو 2021
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د. محمد الباز
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محافظات

«شائعة لإثارة البلبلة».. «صحة بورسعيد» تنفى ظهور الفطر الأسود بالمحافظة

الدكتور احمد ابو
الدكتور احمد ابو هاشم

نفى أحمد حسن أبو هاشم، مدير مديرية الشئون الصحية ببورسعيد، ما تم تداوله عبر بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" المنتحلة لاسم صفحة محافظة بورسعيد، بخصوص ظهور حالات مصابة بالفطر الأسود، أو فيروس كورونا المتحور بين المواطنين في المحافظة.

وأهابت مديرية الشئون الصحية ببورسعيد، بالسادة المواطنين بعدم الالتفات إلى أي شائعات منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي من شأنها إثارة البلبلة والذعر بين المواطنين.

وقالت مديرية الشئون الصحية ببورسعيد، إن إدارة الطب الوقائي بالمديرية في حالة استنفار دائم لمتابعة الوضع الوبائي بالمحافظة، وترصد بكل دقة كافة المستجدات، مؤكدة عدم ظهور أي حالات من هذا النوع بالمحافظة على الإطلاق.

وفي سياق متصل، نفى الدكتور عادل تعيلب، مدير هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، صحة ما تم تداوله بشأن رصد 4 حالات إصابة بالفطر الأسود الهندي بمنطقة الاستثمار ببورسعيد.

وأكد "تعيلب"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن ما يتم تداوله بشأن إصابة 4 مشرفين هنود بمصانع الاستثمار شائعة غير صحيحة، كما أن مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالمحافظة لم تستقبل أي حالات مصابة بالمرض، مناشدًا المواطنين بتحري الدقة، والحصول على المعلومات من مصادر موثوق منها.

وكانت إحدى صفحات فيسبوك، قد تداولت خبرًا كاذبًا بإصابة 4 مشرفين بمنطقة الاستثمار بالفطر الأسود الهندي، ما أثار حالة من القلق بين المواطنين.

وكان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد قام، الإثنين، بمتابعة سير العمل في تلقى معلمي ومراقبي الثانوي العام لقاح كورونا المستجد، بمقر مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، رافقه خلالها الدكتور نبوى باهى مدير مديرية التعليم ببورسعيد والدكتور أحمد حسن هاشم مدير مديرية الصحة و عدد من قيادات المديرية.

وأطلع محافظ بورسعيد على إجراءات تلقى اللقاح للمعلمين والمراقبين بالثانوي العام، مشيدا بجهود الأطقم الطبية فى تكثيف الجهود لتقديم أفضل الخدمات الطبية والصحية للمواطنين وجهودهم المتواصلة في إعطاء لقاح كورونا للمواطنين للحفاظ على السلامة العامة والحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ بورسعيد على أهمية تلقى اللقاح لجميع المواطنين والوعى بالمرحلة الراهنة والتي تتطلب تعاون كافة الجهات حتى تنتهى هذه المرحلة بسلام، لافتا إلى أن المحافظة توسعت فى مراكز تلقى لقاح كورونا لسرعة الحصول على الخدمة وتوفير سبل الراحة للمواطنين، حيث تم تخصيص أماكن (مركز اللقاحات بمستشفى النصر، ومركز الإرشاد الوراثى، ومركز بنك الدم، وحدة المسنين بحي المناخ، ومركز طب أول بورفؤاد)، ليصبح إجمالي عدد المراكز على مستوى المحافظة (٥ مراكز)، بالإضافة إلى فرق متنقلة، وأضاف أن الفترة القادمة سيتم تخصيص مركز لتلقي اللقاح بغرب وجنوب بورسعيد للتيسير على المواطنين.

 

نفي الفطر تداولة الصحية شبكات

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