الثلاثاء 25 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

إيهاب المالحى: ظهور غريق شاطئ السلام فوق سطح المياه

شاطئ السلام
شاطئ السلام

تلقى الكابتن إيهاب المالحي، قائد غواصين الخير المتطوعين، منذ قليل نبأ بظهور غريق شاطئ السلام فوق سطح المياه، بعد محاولات بحث استمرت لمدة ثلاث أيام من قوات الإنقاذ.


وأكد المالحي في تصريحات لـ«الدستور» أن أحد أسرة غريق شاطئ السلام تواصل معه لإبلاغه بظهور الغريق بين الحاجز الأول والثاني بشاطئ النخيل، حيث طفا على سطح المياه بمفرده، حيث سيتم نقله بسيارة الإسعاف بعد تعرف أهله على الجثمان.


وأوضح «المالحي» أن فريق غواصين الخير اليوم بفضل الله، بذلوا مجهود كبير في عمليات البحث، وتم الدفع اليوم بفريق مكون من 11 فرد، قاموا بمسح جميع المنطقة حتى الحاجز الرابع بشاطئ النخيل، برغم ارتفاع الأمواج.

 

وأشار قائد غواصين الخير أنه قد طمأن أسرة الغريق، بأنه سوف يظهر على سطح المياه، خلال ساعات لأنه تعدى اليوم الثالث، واذا لم يظهر سوف يكون متواجد بفريق مكثف في صباح الغد، قائلًا «الحمد لله خرج الجثمان كما توقعنا».

 

وكانت قد واصلت قوات الإنقاذ النهري، وغواصين الخير المتطوعين، لليوم الثالث، البحث عن جثمان غريق شاطئ السلام بنطاق حي العجمي غرب الإسكندرية، والذي لقى مصرعه غرقًا أثناء الاستحمام في مياه البحر في السابعة من صباح السبت الماضي في أول أيام فتح الشواطئ.


وأجرت «الدستور» بث مباشر من شاطئ السلام 2 مع فريق غواصين الخير المتطوعين، أثناء مسح العديد من الأماكن بالشاطئ في محاولات البحث عن جثمان الغريق.  

 

وقال الدكتور رأفت حمزة،أستاذ الرياضيات المائية بكلية التربية الرياضية بنين، وأحد غواصين الخير المتطوعين، إن المنطقة التي وقعت فيها حالة الغرق، هي منطقة يطلق عليها «تيارة» والتي يوجد فيها تيارات مائية عالية، وتتواجد بين منطقتين رمليتين، وقام الفريق هو وأحد أصدقائه في تلك المنطقة، وتمكن صديقه من الخروج ولكن سحب التيار الشاب ليلقى مصرعه غرقًا.


وكان قد لقى شاب يدعى أحمد محمد بدير، 20عامًا، من قرية قطور بمحافظة الغربية، مصرعه غرقًا بشاطئ السلام2بحى العجمي غرب الإسكندرية، بعد أن نزل إلى مياه البحر في السابعة من صباح يوم السبت الماضي، مما عرضه للغرق بسبب التيارات المائية وارتفاع الأمواج.

غريق شاطئ السلام
غريق شاطئ السلام
غواصين الخير المتطوعين غريق السلام انتشال قوات الإنقاذ فوق سطح الماء حواجز شاطي النخيل

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