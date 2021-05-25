الثلاثاء 25 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الخارجية التونسية تؤكد أهمية البعد الأفريقى والعربى والإسلامى والمتوسطى لبلاده

عثمان الجرندي
عثمان الجرندي

أكد وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي أهمية البعد الأفريقي و العربي و الإسلامي والمتوسطي لتونس وما تمثله هذه الأبعاد من ثراء ثقافي وتنوع حضاري، جعلا من تونس شريكًا مميزًا في المنطقة.. علاوة على مواقف سياستها الخارجية الرصينة على مدى التاريخ.


وحسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية ، جاء ذلك خلال تسلم الجرندي بمقر الوزارة نسخا من أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد.


و ذكر بيان صدر عن وزارة الخارجية اليوم أن السفراء الجدد أعربوا عن حرصهم على بذل قصارى الجهد من أجل دفع علاقات التعاون والصداقة بين دولهم وتونس، ومواصلة دعم بلدانهم للجهود التي تبذلها تونس لمواجهة التحديات الظرفية الراهنة.


كما مثل اللقاء مناسبة تبادل خلالها وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مع السفراء الجدد وجهات النظر بخصوص أهم المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.


و في هذا الصدد، استعرض الجرندي الجهود التي بذلتها تونس في إطار عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي للفترة 2020-2021 قصد تفعيل العمل متعدد الأطراف وتكريس التنمية المتضامنة، مذكرا بمشروع القرار رقم 2532 (لسنة 2020) الذي تبناه مجلس الأمن بالإجماع، تجسيدا لمبادرة الرئيس التونسي قيس سعيد، والداعي إلى ترسيخ ثقافة التضامن الإنساني في مواجهة أزمة كوفيد 19.


من جهة أخرى، أكد الجرندي حرص تونس على إنجاح المواعيد الدبلوماسية القادمة التي ستحتضنها تونس و في مقدمتها الدورة 18 لقمة الفرنكوفونية خلال شهر نوفمبر القادم بجزيرة جربة و كذلك الدورة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الإفريقية TICAD 8 سنة 2022، و ما ستتيحه هذه الاستحقاقات الهامة من فرص واعدة لتعزيز التعاون الاقتصادي و مد جسور التواصل الحضاري و الثقافي بين الدول و الشعوب.

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