ضبط تزوير وتلاعب بمستندات للتهرب من سداد رسوم جمركية بالقاهرة

نجح رجال الإدارة العامة للتحريات والضبط برئاسة عبدالناصر محمد مدير عام الإدارة في ضبط تزوير وتلاعب بمستندات مقدمة للجمارك للتهرب من سداد جزء من الرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.



فبناءًا على المعلومات السرية التي توفرت للإدارة العامة للتحريات والضبط بقيام شركة ت. د.ا بالإفراج عن 2 سيارة ماركة باجيرو بنظام الإعفاءات الجمركية وتلاعبها في المستندات المقدمة للجمارك واستخدام هذه السيارات في العمل لغير الأغراض المعفاة من أجلها.



وتم تشكيل لجنة جمركية من محمد رفعت وأحمد أسامة وعبدالله دسوقى وأحمد عوض رؤساء أقسام بمكافحة التهرب الجمركي وهانى جميل بالإدارة المركزية للإعفاءات تحت إشراف ممدوح رسلان مدير إدارة ضبط السيارات.



قامت اللجنة بالذهاب لمقر الشركة ومراجعة الدفاتر والمستندات وخطوط السير الخاصة باستخدام السيارات فتبين أن هناك تلاعب في الدفاتر والبيانات والمستندات التي تم تقديمها للجمارك واستخدام هذه السيارات في أغراض أخرى غير الغرض التي المعفاة من أجله.

وبلغت التعويضات المستحقة مليون و164 الف و822 جنيه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي وطلبت الشركة التصالح بسداد الضرائب والرسوم الجمركية بالكامل.



يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي وبلغت التعويضات المستحقة مليون و164 الف و822 جنيه.