وزير المالية: نعمل على تخفيض معدل الدين وعجز الموازنة رغم ظروف كورونا

قال محمد معيط وزير المالية، إن الدولة المصرية عملت على حل مشكلة الكهرباء التي كنا نعاني منها، مضيفا: "مفيش مستثمر هيجي مصر بدون توفير كهرباء وبنية تحتية وشبكة طرق".

وأضاف محمد معيط في مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع على قناة “الأولى” الفضائية: "بشهادة كل المؤسسات المالية العالمية مصر حققت معدلات نمو مرتفعة قبل جائحة كورونا، مشيرا إلى أن مصر كانت من أوائل الدول في معدلات النمو في العالم، ومصر تعمل على تخفيض معدل الدين وتخفيض عجز الموازنة.