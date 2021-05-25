التخطيط: أكبر المؤسسات المالية الدولية أشادت بسيطرة مصر على التضخم

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقارير عدد من المؤسسات الدولية بشأن أداء الاقتصاد المصرى تزامناً مع جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأشارت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وفقًا لانفوجراف نشرته عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، إلى تقرير صادر عن مؤسسة جولد مان ساكس الأمريكية، أحد أكبر المؤسسات المالية فى العالم، الذي أوضح أن مصر تعد من الدول القليلة التى نجحت فى السيطرة على معدلات التضخم رغم استمرار الاتجاه التصاعدى الذى شهدته معدلات التضخم الرئيسية منذ بداية العام فى معظم أنحاء العالم، وخاصة فى معظم اقتصادات منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

َوأضافت الوزارة، أن البنك الدولي تطرق فى تقريره إلى أن مصر تحتل المرتبة السادسة ضمن تصنيف البنك للدول الأكثر استقبالًا للتحويلات من الخارج بحجم تحويلات وصل إلى 24.4 مليار دولار في 2020 ".

كما تطرقت الوزارة إلى إشادة صندوق النقد الدولى بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي فى ظل ما تعانيه اقتصادات الدول الأخرى إثر أزمة كورونا، كما تطرقت إلى توقع بنك الاستثمار رينيسانس كابيتال أن نمو الناتج المحلى الإجمالى فى مصر يصل إلى 4.2% خلال عام 2021، مدفوعًا بنمو قطاعات النقل والسياحة والتعليم، ويعد هذا مراجعة إيجابية مقارنة بـ 2.8% توقعها بنك الاستثمار فى نهاية العام الماضى لنمو الناتج المحلى الإجمالى فى مصر خلال 2021، كما أكد أن مصر ستتمكن من تحقيق النمو المتوقع هذا العام، بعد أن نما الناتج المحلى الإجمالى للبلاد بمعدل 2 % على أساس سنوى فى الربع الأخير من عام 2020.

كما أشارت الوزارة إلى توقعات مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البريطانية للأبحاث الاقتصادية، بشأن انخفاض معدل التضخم فى مصر فى الأشهر القليلة الأخيرة من العام الجارى، وأن يظل هادئًا على مدار عامى 2022 و2023، ما سيفتح الباب أمام البنك المركزى المصرى ليكون أحد البنوك المركزية القليلة فى العالم التى تنخفض أسعار الفائدة لدعم الانتعاش.