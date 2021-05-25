الثلاثاء 25 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انطلاق أول قافلة متحركة لتطعيم أبناء قرى الجنوب ببورسعيد ضد كورونا

قافلة متحركة لتطعيم
قافلة متحركة لتطعيم

انطلقت اليوم أول قافلة متحركة من مديرية الصحة بمحافظة بورسعيد، بناء على تعليمات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد؛ لتطعيم أبناء قرى الجنوب، تحت إشراف الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة.

وقامت القافلة بتطعيم ١١٩ فردًا، حيث تعد التحرك الأول لمد خدمة التطعيم لأبناء قرى الجنوب لحين الانتهاء من الإجراءات الجاري اتخاذها لإقامة مركز تطعيم ثابت بالمنطقة وبناء على طلب الأهالي.

ومن المنتظر توجيه قافلة مماثلة لتطعيم أبناء قرى الغرب، إضافة إلى القوافل المتحركة الأخرى التي تتولي التطعيم داخل بورسعيد لأصحاب الحالات المرضية الحرجة وكبار السن داخل منازلهم.

وكان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد قام بمتابعة سير العمل فى تلقى معلمى ومراقبى الثانوى العام لقاح كورونا المستجد، وذلك بمقر مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، رافقه خلالها الدكتور نبوى باهى مدير مديرية التعليم ببورسعيد والدكتور أحمد حسن هاشم مدير مديرية الصحة وعدد من قيادات المديرية.

واطلع محافظ بورسعيد على إجراءات تلقى اللقاح للمعلمين والمراقبين بالثانوى العام، مشيدا بجهود الأطقم الطبية فى تكثيف الجهود لتقديم أفضل الخدمات الطبية والصحية للمواطنين وجهودهم المتواصلة فى إعطاء لقاح كورونا للمواطنين للحفاظ على السلامة العامة والحد من تداعيات فيروس كورونا المستج.

وأكد محافظ بورسعيد على أهمية تلقى اللقاح لجميع المواطنين والوعى بالمرحلة الراهنة والتى تتطلب تعاون كافة الجهات حتى تننهى هذه المرحلة بسلام، لافتا إلى أن محافظة بورسعيد توسعت فى مراكز تلقى لقاح كورونا لسرعة الحصول على الخدمة وتوفير سبل الراحة للمواطنين، حيث تم تخصيص أماكن (مركز اللقاحات بمستشفى النصر، ومركز الإرشاد الوراثى، ومركز بنك الدم، ووحدة المسنين بحى المناخ، ومركز طب أول بورفؤاد)،  ليصبح إجمالي عدد المراكز على مستوى المحافظة ( ٥ مراكز)، بالإضافة إلى فرق متنقلة، وأضاف أن الفترة القادمة سيتم تخصيص مركز لتلقي اللقاح بغرب وجنوب بورسعيد للتيسير على المواطنين.

قافلة متحركة لتطعيم
قافلة متحركة لتطعيم
قافلة متحركة لتطعيم
قافلة متحركة لتطعيم
قافلة متحركة لتطعيم
قافلة متحركة لتطعيم
قافلة إطلاق فاعليات لتطعيم بورسعيد انطلقت

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