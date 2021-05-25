حقيقة تقديم جزء ثانى من مسلسل «ملوك الجدعنة»

ننشر خلال التقرير التالي تفاصيل وحقيقة تقديم جزء ثاني من مسلسل "ملوك الجدعنة" لمصطفى شعبان وعمرو سعد بعد تقديم الجزء الأول خلال الموسم الرمضاني الماضي، حيث أثار مسلسل م"لوك الجدعنة" لمصطفى شعبان وعمرو سعد الجدل خلال الموسم الرمضاني المقبل.

حقيقة تقديم جزء ثاني من مسلسل "ملوك الجدعنة"

قال المنتج صادق الصباح منتج مسلسل "ملوك الجدعنة" في تصريحات لبرنامج "الحكاية" مع عمرو أديب عبر قناة "أم بي سي مصر"، إنه تعاقد على مسلسل جديد للعام القادم من بطولة مصطفى شعبان وعمرو سعد وفي انتظار كتابة سيناريو الجزء الثاني من مسلسل م"لوك الجدعنة" وفي حالة خروجه بالشكل الجيد سيقدمه لتحقيق نجاح جديد يضاف إلى نجاح الجزء الأول وفي حالة عدم وجود قيمة مضافة سيتم التطرق إلى عمل جديد لكن بالفعل تم التعاقد مع النجمين للموسم الرمضاني القادم.

وشهد مسلسل "ملوك الجدعنة" الذي شارك في بطولته عمرو سعد، تصاعدا كبيرا في الأحداث منذ انطلاق أولى حلقاته وصولًا للحلقة الأخيرة، والتي شهدت هاية صراعات رجال عصابات المخدرات، كما شهدت نهاية سعيدة بزواج أبطال العمل من الفتيات التي يعشقوهم، كما أن "نجلاء" رانيا يوسف تلد توأم وتطلق عليهما اسم "سفينة وسرية".

والمسلسل شارك في بطولته رانيا يوسف، عمرو عبدالجليل، ياسمين رئيس، أحمد صفوت، ودلال عبد العزيز، مع ظهور خاص للفنان القدير الراحل يوسف شعبان، وهو من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى وإنتاج صادق الصباح وتم تصوير أحداث المسلسل الكامل في لبنان.

وحقق مسلسل "ملوك الجدعنة" نجاحا كبيرا وقت عرضه على الشاشة خلال موسم رمضان الماضى وتصدرت حلقات العمل تريند جوجل ومواقع التواصل الاجتماعى خاصة وأنه اعتمد بشكل كبير على الإثارة والتشويق، بالإضافة إلى انتقادات كثيرة واجهته خلال الفترة الماضية.