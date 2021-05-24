بن شرقي يعود للصدارة.. ترتيب هدافي الدوري بعد فوز الزمالك على المصري

عاد المغربي أشرف بن شرقي نجم الزمالك للإنفراد بصدارة هدافي الدوري المصري الممتاز بعد إنتهاء المباراتين اللتين أقيمتا اليوم في الأسبوع الرابع والعشرين وأسفرتا عن فوز الزمالك على المصري 3-2 والإسماعيلي على المقاصة 2-1.

بن شرقي رفع رصيده الى 12 هدفا وتقدم بفارق هدف عن أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا كليوباترا الذي سجل 11 هدفا.

وتساوى عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش مع زميله أحمد سمير وعمر كمال عبد الواحد لاعب المصري في المركز الثالث ولكل منهم 10 أهداف.. وتقاسم محمد شريف مهاجم الأهلي ويوسف أوباما لاعب الزمالك وحسام حسن مهاجم سموحة السابق المركز الرابع ولكل منهم 9 أهداف .