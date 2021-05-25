الثلاثاء 25 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الإحصاء»: ربع مليار دولار لتدعيم أسطول النقل الجماعى خلال شهرين

النقل الجماعى
النقل الجماعى

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن مصر دعمت أسطولها من وحدات النقل الجماعى بتكلفة قاربت الربع مليار دولار خلال أول شهرين من العام الحالى 2021، ما بين استيراد وحدات كاملة من أوتوبيس وميكروباص ومينى باص، وسيارات نقل بضائع.

وأوضح تقرير الإحصاء، أن واردات مصر من أوتوبيس وميكروباص ومينى باص وحدات كاملة بلغت 16.8 مليون دولار خلال أول شهرين من العام الحالى 2021، مقابل 54.2 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 37.4 مليون دولار خلال عام، كما سجلت سيارات نقل البضائع 86.1 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2021 مقابل 70.2 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 15.8 مليون دولار خلال عام.
وأضاف جهاز الإحصاء، أن واردات مصر من جرارات وحدات كاملة بلغت 30.6 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2021 مقابل 50.3 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 19.7 مليون دولار خلال عام.

كانت الجملة العمومية للصادرات المصرية قد سجلت ارتفاعًا إلى حدود 5.5 مليار دولار خلال أول شهرين من عام 2021 مقبل 5.4 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بينما تراجعت الجملة العمومية للواردات من 12.6 مليار دولار لـ 12.1 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

يشار إلى أن الصادرات المصرية من السلع تامة الصنع ارتفعت إلى حدود 2.5 مليار دولار خلال أول شهرين من العام الحالى 2021 مقابل 2.2 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 300 مليون دولار خلال عام، لتشكل بذلك 45.5% من إجمالى الصادرات المصرية بدلًا من 40.9% خلال فترة المقارنة ذاتها.

بينما سجلت صادرات مصر من سلع نصف مصنعة 1.1 مليار دولار خلال أول شهرين من العام الحالى 2021 مقابل 1.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، وتمثل أبرزها فى مواد بلاستيكية بقيمة 196.4 مليون دولار، غزل قطن 18.5 مليون دولار، فيما سجلت الصادرات النفطية 1.203 مليار دولار خلال أول شهرين من عام 2021 مقابل 1.237 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.
 

الاحصاء صادرات اوتوبيسات مصر واردات

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