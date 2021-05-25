طائرات القوات الجوية اليونانية تصل السعودية للمشاركة فى تدريب «عين الصقر 2»

وصلت إلى قاعدة الملك فيصل الجوية السعودية بالقطاع الشمالي ، اليوم الاثنين، طائرات القوات الجوية اليونانية المقاتلة من طراز F16 للمشاركة في تدريب "عين الصقر 2" الذي سيُنفَّذ خلال الشهر الحالي.

وكان في استقبالهم قائد قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي قائد التمرين اللواء الطيار الركن ناصر بن سعيد القحطاني والذي أكد أن التدريب يأتي في إطار التعاون العسكري بين البلدين الصديقين وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

وشدد "القحطاني" على أهمية التمرين الذي ينفذ في نسختة الثانية وفق أعلى المعاييّر التدريبية والاحترازات الوقائية لجائحة كورونا.

ويهدف التمرين حسب القحطاني إلى صقل وتطوير مهارات الأطقم الجوية والفنية للقوات الجوية المشاركة، ‏إضافة إلى تبادل الخبرات العسكرية في مجال تنفيذ وتخطيط العمليات الجوية ورفع مستوى الجاهزية القتالية.

وزير الثقافة السعودي يلتقي رئيس اليونان



واختتم الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، زيارته الرسمية إلى جمهورية اليونان الاسبوع الماضي بلقاء رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس في العاصمة اليونانية أثينا.



وتطرق اللقاء لأبرز ما تم في مجمل اللقاءات التي أجراها الوزير مع المسؤولين اليونانيين، مؤكداً أهمية دعم جهود التعاون الثقافي المشترك التي من شأنها تعميق العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع الشعبين السعودي واليوناني.

وكان وزير الثقافة السعودي قد استهل زيارته الرسمية لجمهورية اليونان بلقاء رئيسة جمهورية اليونان إيكاتيريني ساكيلاروبولو، كما التقى بمسؤولين رفيعي المستوى في الجمهورية اليونانية

من بينهم معالي وزير الثقافة والرياضة، ومعالي وزير الخارجية، إلى جانب رئيس الوزراء اليوناني، وذلك بهدف وضع حجر الأساس للتعاون بين المملكة واليونان في المجالات الثقافية عبر برنامج ثقافي مكثف على مدار العامين المقبلين، يتضمن مسارات تعاون نوعية.

ولي العهد السعودي يلتقي وزير الخارجية اليوناني



اجتمع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مكتبه بجدة الشهر الماضي، مع وزير الخارجية اليوناني نيكولاوس ديندياس.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة واليونان، وأوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات والسبل الكفيلة بدعمه وتطويره، إلى جانب بحث الأوضاع الإقليمية الراهنة والجهود المبذولة بشأنها.

وحضر الاجتماع وقتها الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، و الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، فيما حضر من الجانب اليوناني وزير الدفاع نيكولاس باناجيوتوبولوس، والسفير لدى المملكة أليكسيس كونستانتوبولوس.

