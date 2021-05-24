الثلاثاء 25 مايو 2021
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د. محمد الباز
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محافظات

محافظ مطروح يتابع البدء الفعلي لازدواج طريق «سيوة - مرسى مطروح»

خالد شعيب محافظ مطروح،
خالد شعيب محافظ مطروح،

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، البدء الفعلي لازدواج طريق سيوة مرسى مطروح والذى تم الانتهاء من وضع الطبقة الخرسانية لأول ١٠٠  كيلو متر منه من خلال أحدث المعدات والأجهزة وتحت إشراف جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي. 

 وأوضح محافظ مطروح أنه تم تقسيم العمل بالطريق لـ6 قطاعات بمسافة 50 كم لكل قطاع والذى بدأت المرحلة الأولى فيه من الكيلو 100 لـ150 طريق سيوة مطروح بتكلفة 420 مليون جنيه، مع طرح القطاع الثاني من الكيلو 100-50 كم. 

وأضاف أن تلك الطريق سيتحمل حمولات السيارات الثقيلة في الاتجاه من سيوة لمرسى مطروح، بالإضافة إلى توسعة ورصف الطريق الأسفلتي من خلال هيئة الطرق لتيسير حركة النقل والمواصلات، وبما يواكب جهود التنمية واهتمام الدولة بتنمية واحة سيوة.

وكان قد أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، في ٣١ أكتوبر ٢٠٢٠، بدء أولى أعمال مشروع ازدواج طريق سيوة مطروح كخطوة نحو تطوير الطريق بطول ٣١٠ كم من خلال إقامة الطريق المقابل خرسانيا لتحمل حملات السيارات الثقيلة في الاتجاه من سيوة إلى مرسي مطروح من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي بالإضافة الى جهود توسعة الطريق الموازي ورصفه بالأسفلت من خلال الهيئة العامة للطرق.

وأكد اللواء مهندس أمون مرتضي أبو عمر رئيس جهاز الساحل الشمالي الغربي أنه تم البدء في عمل مجسات للطريق والذى يبدأ من الكيلو ١٠٠ لـ١٥٠ طريق سيوة مطروح موازى للطريق الأسفلتي الحالي الذي تقوم هيئة الطرق بتوسعته ورصفه.

وأوضح أن هذا المشروع سيكون أحد أكبر مشروعات للطرق الخرسانة في المنطقة الغربية ويتم تنفيذه بمواصفات تتحمل حركة العربات الثقيلة التي تقوم بنقل الملح والمواد الطبيعية من وإلى سيوة بطول ٣١٠ كيلو وعرض ١٦ مترا وسمك خرسانة ٣٠ سم وطبقة أساس ١٥ سم وموازي للطريق، ويبدأ من منطقة الكيلو وبمواصفات عالية الجودة ويشرف على الطريق نخبة من المهندسين والفنيين بالجهاز.

ازدواح طريق سيوة مطروح
ازدواح طريق سيوة مطروح
ازدواح طريق سيوة مطروح
ازدواح طريق سيوة مطروح
IMG-20210524-WA0074
IMG-20210524-WA0074
IMG-20210524-WA0072
IMG-20210524-WA0072
محافظ مطروح مطروح ازدواج طريق سيوة وضع الطبقة الخرسانية طريق سيوة مطروح

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