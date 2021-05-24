الثلاثاء 25 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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ضبط مصنع يجمع أجزاء ساعات الحائط بدون ترخيص بأبيس في الإسكندرية

ضبط مصنع لساعات الحائط
ضبط مصنع لساعات الحائط بدون ترخيص

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، من ضبط مصنع بمنطقة أبيس لتجميع أجزاء ساعات الحائط لتجميع منتج نهائي بدون ترخيص.

حيث قامت إدارة التجارة الداخلية برئاسة سليمان الطيب مدير عام التجارة الداخلية، وإشراف أحمد عبد الحميد مدير الرقابة التجارية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين ومباحث تموين وسط بشن حملات على بعض المصانع والتي أسفرت عن الآتى:

ضبط مصنع بمنطقة أبيس لتجميع أجزاء ساعات الحائط لتجميع منتج نهائي بدون ترخيص من الجهات المختصة وكذلك لحيازته مستلزمات مجهولة المصدر، وإنتاج منتج نهائي غير مدون عليه بيانات مخالف بذلك القوانين المنظمة لهذا الشأن.

وقد تم تحريز كميات ٣٠٠٠٠ ماكينة ساعة مجهولة المصدر، ٨٠٠٠ ساعة مجمعة منتج نهائي داخل كراتين غير مدون عليها بيانات، ٢٠٠٠ خلفية ساعة ورقية (أرقام ساعة)، ١٠٠٠ برواز (شاسيه) ساعة غير مدون عليها بيانات دالة، و قد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

جاء ذلك بناءً على تعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على المصانع الغير مرخصة حفاظا على المواطنين من الغش التجاري.

وكان قد شدد وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، على متابعة الأسواق والمخابز، والمصانع المختلفة، من خلال تكثيف الحملات بحيث تكون صباحية ومسائية لأحكام الرقابة والتأكد من مدد الصلاحيات على السلع الغذائية وإعلان الأسعار، وتطبيق الاحترازات الصحية وحمل شهادات صحية للمتعاملين مع المواد الغذائية، والمرور بصفة دورية على المنافذ الحكومية وهي المجمعات الاستهلاكية والبقالين التموينيين ومنافذ مشروع جمعيتي للتأكد من توافر السلع الغذائية وسلاسة صرفها للمواطنين والتأكد من توافر السلع التموينية.

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مصنع بدون ترخيص مستلزمات ساعات الحائط حملة مكبرة بدون بيانات الإسكندرية تموين الإسكندرية

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