ضبط مصنع يجمع أجزاء ساعات الحائط بدون ترخيص بأبيس في الإسكندرية

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، من ضبط مصنع بمنطقة أبيس لتجميع أجزاء ساعات الحائط لتجميع منتج نهائي بدون ترخيص.

حيث قامت إدارة التجارة الداخلية برئاسة سليمان الطيب مدير عام التجارة الداخلية، وإشراف أحمد عبد الحميد مدير الرقابة التجارية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين ومباحث تموين وسط بشن حملات على بعض المصانع والتي أسفرت عن الآتى:

ضبط مصنع بمنطقة أبيس لتجميع أجزاء ساعات الحائط لتجميع منتج نهائي بدون ترخيص من الجهات المختصة وكذلك لحيازته مستلزمات مجهولة المصدر، وإنتاج منتج نهائي غير مدون عليه بيانات مخالف بذلك القوانين المنظمة لهذا الشأن.

وقد تم تحريز كميات ٣٠٠٠٠ ماكينة ساعة مجهولة المصدر، ٨٠٠٠ ساعة مجمعة منتج نهائي داخل كراتين غير مدون عليها بيانات، ٢٠٠٠ خلفية ساعة ورقية (أرقام ساعة)، ١٠٠٠ برواز (شاسيه) ساعة غير مدون عليها بيانات دالة، و قد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

جاء ذلك بناءً على تعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على المصانع الغير مرخصة حفاظا على المواطنين من الغش التجاري.

وكان قد شدد وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، على متابعة الأسواق والمخابز، والمصانع المختلفة، من خلال تكثيف الحملات بحيث تكون صباحية ومسائية لأحكام الرقابة والتأكد من مدد الصلاحيات على السلع الغذائية وإعلان الأسعار، وتطبيق الاحترازات الصحية وحمل شهادات صحية للمتعاملين مع المواد الغذائية، والمرور بصفة دورية على المنافذ الحكومية وهي المجمعات الاستهلاكية والبقالين التموينيين ومنافذ مشروع جمعيتي للتأكد من توافر السلع الغذائية وسلاسة صرفها للمواطنين والتأكد من توافر السلع التموينية.

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