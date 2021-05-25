التخطيط: 492 مليون جنيه لرصف الطرق وتدعيم الكهرباء بالشرقية

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن توجيه 491.9 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات رصف طرق محلية بمحافظة الشرقية و17 مليون جنيه لمشروعات تدعيم الكهرباء ومعدات الإنارة بالمحافظة، وذلك فى إطار الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2020-2021.



وأضافت وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير صادر عنها، أن الخطة الاستثمارية لمحافظة الشرقية شملت أيضًا تنفيذ مشروعات الأمن والإطفاء والمرور بتكلفة 37.3 مليون جنيه، وتنفيذ عدد من مشروعات تحسين البيئة بتكلفة 53.9 مليون جنيه، وتدعيم إحتياجات الوحدات المحلية بتكلفة 6 ملايين جنيه.



وأشارت وزارة التخطيط، إلى أن محافظة الشرقية تضم 509 قرى و16 مدينة و2 من الأحياء، وبلغ إجمالي أطوال شبكات الطرق 9898 كم، وأطوال شبكة الطرق المرصوفة بمديريات الطرق 6991 كم، فيما تقدر نسبة الطرق المحلية المرصوفة لإجمالى شبكة الطرق 70.6% تمثل 3.7% من إجمالى الطرق المرصوفة على مستوى الجمهورية.



يشار إلى أن عدد المشروعات التنموية بمحافظة الشرقية يصل إلى 401 مشروع بخطة العام المالي 2020- 2021، وتبلغ قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الشرقية بخطة العام المالي الجاري تبلغ 6.37 مليار جنيه تمثل 2.5 % من الاستثمارات العامة الموزعة.



وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الشرقية بخطة العام المالي الجاري، تم توجيه استثمارات بقيمة 3.5 مليار جنيه لقطاع الإسكان بنسبة 55.2 %، ويخص قطاع التعليم قبل الجامعي استثمارات بقيمة 984.5 مليون جنيه بنسبة 15.5 %، فيما يخص قطاع التنمية المحلية 606.4 مليون جنيه بنسبة 9.5 %، إلى جانب توجيه 389.2 مليون جنيه لقطاع النقل بنسبة 6.1 %، علاوة على توجيه 316 مليون جنيه لقطاع التعليم الجامعي بنسبة 5 %، بالإضافة إلى توجيه 555.8 مليون جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 8.7 %.