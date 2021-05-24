الثلاثاء 25 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

حوادث

غدًا.. أولى جلسات محاكمة سكرتير بمكتب محاماة في اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية

محكمة
محكمة

تنظر الدائرة الثالثة ارهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة غدًا إولى جلسات محاكمة سكرتير بمكتب محاماة بتهمة الانضمام لجماعة ارهابية في القضية ٣٥٠ لسنة ٢٠٢١ جنايات أمن دولة طوارئ الوايلي.

كشف أمر الاحالة قيام المتهم مصطفي حسن محمد بالانضمام لجماعة ارهابية الغرض منها الدعوة الي الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر وتعطيل احكام الدستور والقوانين  ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة اعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضم الي جماعة الاخوان الارهابية التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة بغرض اسقاط الدولة والاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ اغراضها علي النحو المبين بالتحقيقات

أضاف أمر الإحالة قيام المتهم بحيازة مواد من المفرقعات (كلورات البوتاسيوم، أكاسيد المعادن، مفرقعات الكلورات، البارود الأسود) قبل الحصول علي ترخيص بذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

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