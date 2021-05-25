إصابة 11 شخصًا إثر حادث تصادم بين سيارة وتروسيكل بإدفو

شهد موقف السلايمة بمركز إدفو التابع لمحافظة أسوان، مساء الإثنين، وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتروسيكل، ما أسفر عن إصابة 11 شخصًا، وجارٍ نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وتلقى مرفق إسعاف أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي مع تروسيكل، ما أسفر عن إصابة 11 شخصًا، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى إدفو العام لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.

جدير بالذكر أن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، تابع الجهود المبذولة لدفع العمل بالمشروعات الجارى والمخطط تنفيذها ضمن هذا البرنامج التنموى العملاق من خلال توحيد وتنسيق الأداء التنفيذي على الأرض بين كافة الجهات الحكومية المختصة والجمعيات الأهلية لتحقيق الغاية الأساسية، وهو توفير حياة كريمة لكل مواطن وتحسين مستوى المعيشة بـ 31 قرية رئيسية و114 قرية فرعية بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير كافة عوامل النجاح للمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري في إطار مبادرة "حياة كريمة".

وأكد على أن مواطني القرى المستهدفة عبروا أثناء مرور لجان حياة كريمة أو في جلسات الاستماع عن خالص شكرهم للرئيس السيسى والذى ساهمت مبادرته الرائدة والغير مسبوقة في تغيير وجه الحياة بهذه المشروعات الضخمة لإدخال شبكات ومحطات البنية التحتية وتطوير وتحديث شامل للمبانى ومواقع الخدمات الأساسية.

وأضاف اللواء أشرف عطية بأنه جارى تنفيذ العديد من المشروعات على مستوى مركزى كوم أمبو وإدفو منها إنشاء 21 مجمعًا خدميًا مع 14 مشروعًا لإدخال خدمة الصرف الصحى سيخدم 33 قرية ، مكملاً بأن ذلك يتوازى مع إنشاء 8 محطات لمياه الشرب ، وتجديد شبكات الكهرباء لـ 10 قرى ، بجانب إنشاء 10 مدارس و9 نقاط إسعاف و8 مراكز للشباب، فضلاً عن تأهيل 29 ترعة بأطوال 138،8 كم ، وكذا إنشاء 50 كوبرى على الترع بالمركزين.

وأوضح محافظ أسوان بأنه جارى تنظيم جلسات الإستماع لممثلى مواطني قرى نصر النوبة لحصر المطالب والإحتياجات الجماهيرية على أرض الواقع من كافة القطاعات للوقوف على المشروعات المخطط تنفيذها على مستوى 46 قرية لرفع جودة الخدمات لـ 143.5 ألف نسمة.