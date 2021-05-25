رئيس سياحة ومصايف الإسكندرية يعلق على صور خيول وجاموسة تسبح فى شواطئ المحافظة

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم، صورًا لخيول تسبح في مياه شاطئ بحري بالإسكندرية، كما تدول منذ يومين فيديو لهروب جاموسة ونزولها إلى المياه بمنطقة سيدي بشر، ما دفع البعض للتعليق على المنشور «بعد ما شوفنا الجاموسة إللي نزلت البحر النهاردة الحصان».

تواصلت «الدستور» مع اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، الذي نفى ما تم تداوله على صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، من صور ترصد نزول خيول أو أي حيوانات لشواطي الإسكندرية.



وقال «رشاد» لـ«الدستور» إن الصور التي تم تداولها اليوم لتواجد بعض الخيول في مياه البحر هي صور قديمة، ولا تتزامن مع عودة فتح الشواطئ مرة أخرى للمواطنين والزائرين، حيث إن الشواطئ تخضع لرقابة من الإدارة المركزية منذ إعلان قرار رئيس الوزراء بعودة فتح الشواطئ للجمهور.



وذكر أن فيديو نزول الـ«جاموسة» إلى مياه البحر وتم التعليق بأنها نزلت في شاطئ محمد نجيب حتى شاطئ جليم تم تداوله في أول أيام فتح الشواطئ على «فيسبوك»، تم نفيه أيضًا في التعليقات من رواد الموقع أنفسهم، مشيرًا إلى أن أحد الصيادين قام بتصوير تلك الواقعة في فيديو قديم تم تداوله منذ فترة طويلة جدًا وتم التأكيد على ذلك.



وأكد رشاد أنه منذ يوم السبت الماضي وجميع المراقبين متواجدين على الشواطئ التي عددها 66 شاطئ من أبوقير شرقًا وحتى سيدي كرير غربًا يتابعون عن كثب تطبيق جميع الإجراءات والضوابط بكافة الشواطئ، حيث أن جميع الشواطئ تعمل بشكل منتظم في المواعيد الرسمية لها وبجميع التعليمات التي تم الإعلان عنها.

وأهاب رئيس الإدارة المركزية بالمواطنين تحري الدقة في نشر ومشاركة مثل تلك الواقائع والتي تهدف إلى إهدار جهد وعمل المسؤولين عن خروج عودة الشواطئ واستقبال الجمهور في أفضل صورة واحسن خدمة تقدم للمواطنين.



ولفت إلى أن البعض ينشر محاولات هدامة من تقليل جهود الدولة والمحافظة في توفير شاطئ مجاني المواطنين، وهو ما ظهر عند توفير شاطئ المندرة المجاني الذي يستقبل الرواد دون أي تكلفة، وهو ما شكك فيه أعداء النجاح عن طريق بث الأكاذيب، موضحًا أن الرد على تلك الشائعات الكاذبة هو العمل الفعلي والجهد المبذول والذي يظهر على أرض الواقع.

خيول تسبح في شاطئ بحري

خيول تسبح في شاطئ بحري

خيول تسبح في شاطئ بحري

خيول تسبح في شاطئ بحري