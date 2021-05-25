لهذه الأسباب.. تراجع صادرات مصر من الدواء

كشفت رشا نصر، مدير المجلس التصديري للصناعات الدوائية، أن قيمة الصادرات المصرية للدول الإفريقية بلغت نحو ٥٢ مليون دولار خلال ٢٠٢٠، بتراجع مقارنة بالعام السابق؛ بسبب فيروس كورونا.

وأضاف "نصر"، في ورشة المجلس، اليوم، تحت عنوان " تصدير الدواء إلى أفريقا"، أن هناك تراجع في قيمة الصادرات؛ بسبب أزمة فيروس كورونا وغلق الأسواق لمدة الحظر خلال العام الماضي.



وأشارت إلى أن هناك ١٠ دول تستحوذ على ٩٠ % من صادرات الأدوية بالسوق الإفريقي، مثل السودان، والصومال، وأوغندا، وكينيا، وجيبوتي، ونيجيريا، وأثيوبيا، وتنزانيا، والتشاد، والنيجر.

وكشفت عن إجمالي واردات أفريقا من الدواء، حيث سجلت ١٧ مليار دولار، وعلى رأسهم الهند وفرنسا وألمانيا.

ويسعي المجلس التصديري للصناعات الدوائية، أن تكون مصر ضمن أكبر 20 دولة موردة للدواء بالسوق الأفريقية خلال الفترة المقبلة.

وأكدت وجود فرص كبيرة لقطاع الدواء المصري في السوق الأفريقي، موضحة أن السوق الأفريقي 49 دولة بدون الدول العربية وجنوب أفريقيا، فهو سوق واعد وكبير، ويبلغ عدد سكانه نحو مليار نسمة، كما أن معدل انتشار الأمراض به واسع ويعتمد بنسبة 80% على استيراد احتياجاته.



ولفتت "نصر" إلى أن إجمالي استيراد نيجيريا من الأدوية خلال 2019 بلغ نحو مليار دولار، وكينيا نحو 562 مليون دولار، فيما بلغت واردات الكونغو من الأدوية ما قيمته 471 مليون دولار.

وجاءت قائمة الصادرات المصرية إلى قارة أفريقيا 30 منتجًا متنوعًا بقيمة اقتربت من 4.75 مليار دولار خلال عام 2018، مقارنة بـ 3.64 مليار دولار خلال 2017، بزيادة بقدرها 30.34%، ما يمثل 16.2 % من إجمالي صادرات مصر إلى العالم، وفق أحدث تقرير صادر عن إدارة الدول والمنظمات الأفريقية ووحدة الكوميسا، التابعة لوزارة التجارة والصناعة.

وذكر التقرير، أن الصادرات المصرية لأفريقيا خلال 2018 شملت 30 سلعة، أهمها البلاستيك ومنتجاته بقيمة 354 مليون دولار، والحديد والصلب بنحو 215.8 مليون دولار، والأجهزة الكهربائية والمعدات وقطع الغيار بقيمة 160.9 مليون دولار، والسكر ومنتجاته بقيمة 139.4 مليون دولار.