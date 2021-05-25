الثلاثاء 25 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

المترو: التسول أكثر شكاوى الركاب بالخط الأول

المترو
المترو

قالت مصادر خاصة فى الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، إن الشركة تستقبل يوميًا كافة مواقف المواطنين التي قد يتعرضوا لها خلال استقلالهم مرفق المترو بالخط الأول والثاني والثالث وذلك للتعامل الفوري معها. 

وأضاف المصادر، أن هناك منظومة متكاملة للشكاوى يتم متابعتها من فريق كامل للتعامل مع تلك الشكاوي، وذلك حرصًا من الشركة على توفير مستوى مميز للمواطني،ن خاصة أن مرفق المترو من أكثر المرافق التي يتردد عليها عدد ضخم من جمهور الركاب بصورة يومية.
 

وأوضحت المصادر، أن من أكثر الشكاوي التي يتلقاها المترو بصورة متكررة هي وجود الباعة الجائلين داخل محطات المترو، خاصة فى الخط الأول للمترو وذلك ما يتسبب فى ضيق لكثير من الركاب فالباعة الجائلين يتسببوا في مضايقة الركاب وبعضهم يقومون بسرقة الركاب وبعضهم يمارس التسول داخل مرفق المترو في الخطوط الأول والثاني والثالث للمترو.

 

وكانت قد أعلنت هيئة السكة الحديد عن أنه في ظل حرص الهيئة على توفير المعلومات والتواصل المستمر وحل المشاكل وتسجيل المقترحات وعرضها على المختصين أول بأول، فقد قامت الهيئة بتطوير مكتب استعلامات محطة القاهرة لتلبية رغبات واستفسارات جمهور الركاب.

 

وأضافت هيئة السكة الحديد عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه سيتم والعمل على حل كافة مشاكل الركاب بسرعة من خلال توفير خط أرضي وعدد 3 خطوط محمول بالاضافة إلى الخط الساخن وكذلك وجود 8 كبائن استعلامات منتشرة بمحطة القاهرة بالأرصفة أرقام 8 ، 11 ومدخل المحطة من جهة رمسيس بالأرقام التالية، الرقم الأرضي: 02-25753555، موبايل: 01274422925، موبايل: 01220008806، موبايل: 01220008807، الخط الساخن: 15047.

 

وأكد رئيس الهيئة، أنه تم تشغيل الخدمة بمجموعه من العاملين بالهيئة على مدار الـ24 ساعه بعد تدريبهم لتقديم خدمة تليق بجمهورالمسافرين.

المترو شكاوى التسول المواطنين

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