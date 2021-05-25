بيلاروس: الغرب لم يطلب بيانات محادثات طائرة «ريان آير»

أعلن وزير الخارجية البيلاروسي، فلاديمير ماكي، أنه لم تطلب أي دولة من مينسك بيان بمحادثات مراقبي الحركة الجوية مع طاقم طائرة "ريان إير" حول هبوطها، ما تسبب باعتقال ناشط سياسي بيلاروسي كان على متنها.

وقال ماكي للصحفيين، الإثنين، بحسب وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية: "نحن مستعدون لتقديم أي بيانات تتعلق بهذا الحادث، ومستعدون للتحقيق في هذا الحادث بشكل شفاف وبمشاركة الخبراء الدوليين"، مشيرا إلى أنه لم تطلب أي دولة من الاتحاد الأوروبي أو أي دولة غربية معلومات حول هذا الأمر من الطرف البيلاروسي.

وأضاف: "أن دول الغرب أصدرت تصريحات سياسية عديدة تضمنت اتهامات ضد مينسك ولم تطلب بيان بمحادثات مراقبي الحركة الجوية في بيلاروس حول سبب هبوط الطائرة".

وكانت طائرة ركاب تابعة لشركة "رايان إير" الأيرلندية المتوجهة من العاصمة اليونانية أثينا إلى العاصمة الليتوانية فيلنيوس قد هبطت أمس الأحد في مطار مينسك بعد ورود أنباء عن وجود قنبلة على متنها، إلا أن الفحوصات التي جرت عقب هبوط الطائرة أكدت عدم صحة ذلك.

وأقدمت لجنة التحقيقات في بيلاروس على فتح قضية جنائية حول تقرير كاذب بوجود قنبلة، وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الداخلية البيلاروسية أن مؤسس قناة "نيكستا" على تطبيق "تلجرام" رومان بروتاسيفيتش، التي تصنفها بيلاروس على أنها متطرفة، تم اعتقاله على متن طائرة "رايان إير" أثناء توقفها في مطار مينسك.

وأعلن مكتب الادعاء العام في ليتوانيا، أمس الأحد، عن فتح تحقيق جنائي في حادث تحويل مسار طائرة ركاب تابعة لشركة "رايان إير"، كانت متجهة إلى فيلنيوس وإجبارها على الهبوط في مينسك.

من جانبه قال وزير الخارجية الليتواني جبريليوس لاندسبيرجس " إنه بحث مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي فيليب ريكر حادث الطائرة"، داعيا إلى رد فعل قوي من الغرب على هذا الإجراء غير المسبوق.

وأعرب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال عن قلقه البالغ بشأن إجبار رحلة "رايان إير" على الهبوط في مينسك، مطالبا سلطات بيلاروس إلى الإفراج الفوري عن الرحلة وجميع ركابها، كما أدانت وزارة الخارجية الأمريكية هذا الحاث، مشيرا إلى ضرورة فرض عقوبات على مينسك.

فيما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن قلق بالغ إزاء الهبوط القسري الواضح لطائرة ركاب فوق بيلاروس في 23 مايو، وما تلاه من احتجاز للصحفي البيلاروسي "رومان بروتاسيفيتش".

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة في نيويورك، صدر اليوم الاثنين بيان عن المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك قال فيه إن "الأمين العام يؤيد الدعوات لإجراء تحقيق كامل وشفاف ومستقل في هذا الحادث المثير للقلق". كما يحث جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة على "التعاون مع هذا التحقيق".

وفي بيانه أعرب الأمين العام أيضا عن قلق بالغ إزاء تدهور حالة حقوق الإنسان في بيلاروس في أعقاب الانتخابات الرئاسية في أغسطس الماضي، وحث السلطات البيلاروسية على "الاحترام الكامل لجميع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك ما يتعلق بحرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات".

وكانت منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) قد أعربت عن قلق بالغ إزاء الهبوط القسري الواضح لرحلة طيران "رايان إير" وركابها، "الأمر الذي قد يتعارض مع اتفاقية شيكاجو".

وفي تغريدة عبر موقعها الرسمي على تويتر قالت(الإيكاو) إنها تتطلع إلى تأكيد المزيد من المعلومات رسميا من قبل الدول والمعنيين، وأعلنت المنظمة أيضا عبر تغريدة أخرى أن رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي، "سالفاتوري شاكيتانو"، قد دعا إلى "عقد اجتماع عاجل للممثلين الدبلوماسيين الـ 36 في مجلس منظمة الطيران المدني الدولي، في 27 مايو، بشأن الحادث المتعلق برحلة (رايان إير) الجوية المجال الجوي لبيلاروس التي وقعت في 23 مايو 2021.