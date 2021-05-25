مصطفى خاطر: طرح أعمال سينمائية بالوقت الحالى «مجازفة»

قال الفنان مصطفى خاطر، إن طرح الأفلام السينمائية خلال الوقت الحالي وأثناء الظروف التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد يعتبر مجازفة كبيرة بالنسبة لتحقيق الإيرادات.

وأضاف "خاطر"، في تصريح لـ"الدستور"، أن الشركة المنتجة تعلم أكثر في حسابات الإيرادات، وترى الوقت المناسب التي تطرح فيه فيلمها ليحقق لها المكسب المطلوب، خاصة وأنه كلف ميزانية كبيرة، مؤكدًا أن حال السينما إن لم يوجد فيروس كورونا ستختلف تمامًا عن الوقت الحالي حيث كان سيشارك عدد أكبر من الأفلام وليست 3 أعمال سينمائية فقط، موضحًا أن كورونا بالطبع أثرت بشكل سلبي على السينما ولكن بالنهاية هناك أفلام تطرح رغم هذه الظروف.

وأكد مصطفى خاطر، أن هناك أفلام كثيرة ظلمت بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، بل وتعتبر من أفلام "العلبة"، حيث إن هناك شركات منتجة لا تريد المجازفة، خاصة وإن كانت هذه الأفلام ذات ميزانية كبيرة ومكلفة، مشيرًا إلى أنه على الرغم من ذلك فمصير هذه الأفلام معلوم فسيأتي الوقت المناسب التي ستطرح فيه وستأخذ نصيبها من النجاح حتى مع مرور أعوام كثيرة.

فيلم ثانية واحدة بطولة مصطفى خاطر

في السياق ذاته يعرض للفنان مصطفى خاطر حاليًا في فيلم "ثانية واحدة" الذي يخوض بولته بمشاركة الفنانة دينا الشربيني، تدور أحداث الفيلم حول شخصين وهما دينا الشربيني ومصطفى خاطر تجمعهما الصدفة قبل حادث سيارة يتسبب في فقدان ذاكرة مصطفى خاطر، بشكل يجعله يعود إلى مرحلة الطفولة ويتصرف مثلهم، ويظن أن دينا الشربيني هي أمه، وهو ما يعرضهما للعديد من المواقف الكوميدية.

صناع فيلم ثانية واحدة بطولة مصطفى خاطر

يشارك في بطولة الفيلم سوسن بدر، ومحمد دسوقي، وعلا رشدي وعدد من ضيوف الشرف منهم فتحي عبدالوهاب، أحمد الفيشاوي، وتأليف مصطفى حمدي وإخراج أكرم فريد.

فيلم تماسيح النيل للفنان مصطفى خاطر

من جهة أخرى، يشارك مصطفى خاطر في فيلم "تماسيح النيل" وانتهى "خاطر" من تصوير ما يقرب من نصف مشاهده في العمل بمدينتي الأقصر وأسوان رفقة الفنان بيومي فؤاد وحمدي الميرغني وعدد من النجوم، ويسعى لاستكمال مشاهده خلال الفترة القادمة، تحت إدارة المخرج سامح عبدالعزيز، ويقدم خلال الأحداث دورًا كوميديًا ممزوجًا بالأكشن من خلال دور نصاب.