تحذير من كثرة تناول «المضادات الحيوية»

حذر الدكتور علي عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية بالغرف التجارية، من كثرة استخدام المضادات الحيوية، مؤكدًا أن ذلك يؤدي إلى تعارف الميكروب عليها وعدم فعاليتها معه لأنه يخرج أنواع مضادة ويأخذ منه من المضاد الحيوي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساءdmc" مع الإعلامية جاسمين طه المذاع عبر فضائية dmc: "المضادات الحيوية ممنوع صرفها في الدول الخارجية إلا باستشارة طبيب، أو بمزرعة ويسير عليها بكورس معين وبمواعيد محددة، أما عندنا في مصر صرف المضادات الحيوية بدون أي استشارة طبية".

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